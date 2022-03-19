Новый начальник Главного управления ФСИН по Новосибирской области приступил к работе

Первую рабочую встречу новый руководитель ГУФСИН по Новосибирской области Алан Купеев провел с полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым.

В рамках встречи рассмотрены итоги работы уголовно-исполнительной системы региона за 2021 год, а также определены задачи на 2022 год. Отдельное внимание уделено вопросам производственной деятельности учреждений ФСИН и мерам по повышению эффективности организации трудовой адаптации осужденных. Также речь шла об обеспечении законных прав и свобод лиц, содержащихся под стражей или отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Помимо этого, обсуждались механизмы взаимодействия с уголовно-исполнительными системами других регионов в рамках работы окружного совета начальников территориальных органов ФСИН России в Сибирском федеральном округе.

Алан Купеев назначен начальником ГУФСИН России по Новосибирской области указом президента России от 3 марта 2022 года. Ранее он возглавлял управление Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области.

Ранее занимавший пост руководителя ГУФСИН Юрий Емец в ноябре 2021 года возглавил управление Ярославской области. После этого несколько месяцев обязанности главы исполнял его заместитель, полковник внутренней службы Игорь Новиков.