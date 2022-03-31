Заксобранию Новосибирской области представлен руководитель Главного управления минюста по региону

Депутатам Законодательного собрания Новосибирской области представили нового начальника Главного управления министерства юстиции РФ по региону. Им назначен экс-заместитель руководителя следственного управления Алексей Максименко.

31 марта в ходе 19-й сессии Заксобрания Новосибирской области депутатам был представлен руководитель Главного управления минюста России по Новосибирской области Алексей Максименко. Он назначен на должность с конца февраля текущего года.

«За истекший месяц с момента назначения успел ознакомиться с состоянием дел подразделения, с основными и текущими задачами. Штат укомплектован, коллектив организован, готов решать поставленные задачи», — сказал Алексей Максименко.

Алексей Максименко родился в Коченевском районе Новосибирской области, окончил Тверское суворовское военное училище и Московский военный университет Министерства обороны РФ. С 1998 года трудится на разных должностях в структурах МВД, налоговой полиции, прокуратуры области.

По данным сайта СУ СК РФ по региону, в органах Следственного комитета России Максименко проходит службу с января 2011 года, в 2021 году работал в должности замруководителя СУ СК РФ по Новосибирской области.

Напомним, в конце февраля текущего года в Новосибирской области был назначен новый глава министерства юстиции. Им стала экс-начальник департамента контроля документационного обеспечения в правительстве региона Татьяна Деркач.