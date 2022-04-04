Новый министр здравоохранения назначен в Кузбассе

В Кемеровской области назначен новый министр здравоохранения. Им стал бывший главврач Кузбасской областной детской клинической больницы Дмитрий Беглов.

4 апреля в пресс-службе администрации правительства Кузбасса сообщили о назначении нового руководителя министерства здравоохранения региона Дмитрия Беглова. Его предшественник покинул пост в декабре прошлого года.

Как сообщает пресс-служба облправительства, Дмитрий Беглов родился в 1982 году в Новокузнецке в семье врачей, работает в системе здравоохранения Кузбасса с 2010 года. Начинал с должности заместителя главврача, затем возглавил Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр. С 2018 года был назначен главным врачом Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю.А. Атаманова.

Окончил Кемеровскую медицинскую академию по специальности «Лечебное дело», Кемеровский государственный университет по направлениям «Экономика и управление на предприятии» и «Филология». Награжден медалями «За служение КуZбассу», «За особый вклад в развитие больницы», «За веру и добро», Медалью «За особый вклад в развитие КуZбасса» II и III степени. В 2020 году был отмечен дипломом «Лучший главный врач России».

Экс-министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин покинул пост в декабре 2021 года. По данным Rusprofile, в течение почти четырех месяцев исполняющим обязанности министра здравоохранения Кузбасса являлась первый замминистра Елена Зеленина.

Напомним, в начале марта в Кузбассе назначили нового заместителя председателя правительства по вопросам социального развития. Им стала бывший министр соцзащиты населения региона Елена Воронина.