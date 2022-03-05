В Кузбассе назначен новый зампред правительства по социальному развитию

Место ушедшего в отставку экс-зампреда правительства Кузбасса по вопросам социального развития Алексея Цигельника заняла бывший министр соцзащиты населения региона Елена Воронина. Она приступит к своим обязанностям 6 марта.

Заместителем председателя правительства Кемеровской области по вопросам социального развития назначена Елена Воронина, ранее возглавлявшая министерство социальной защиты населения, сообщает пресс-служба правительства региона 5 марта.

Новый руководитель ведомства вступит в должность 6 марта.

Исполнять обязанности министра соцзащиты населения вместо Елены Ворониной временно будет её заместитель Елена Федюнина.

Кандидат медицинских наук Елена Воронина возглавляла министерство социальной защиты населения Кузбасса с 2018 года. Ранее, с 1995 по 2003 год, Воронина работала в Областной детской клинической больнице, а позднее — в департаменте охраны здоровья населения. С 2007 года она была сотрудником управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, а с 2009 года занимала должности в министерстве соцзащиты населения региона.

Напомним, предшественник Елены Ворониной на посту заместителя председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник ушёл в отставку по собственному желанию 24 февраля.