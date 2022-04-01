В новосибирском спортивном центре пройдет проверка после сообщений о жестоком обращении с детьми

В Новосибирске правоохранители заподозрили тренера спортивного центра в насилии к ученику. В учреждении пройдет проверка.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области, правоохранители организовали доследственную проверку по факту применения тренером спортивного центра насилия к 12-летнему ученику. Проверка проводится по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, оказывающим социальные услуги, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Предварительно установлено, что в январе текущего года преподаватель учреждения в ходе тренировки применил к 12-летнему мальчику физическое насилие из-за того, что последний неправильно выполнил упражнение на перекладине.

До появления официального комментария ведомства в СМИ опубликовали материалы о случаях физического насилия в отношении детей в Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного. Проверку в указанном учреждении накануне организовали в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области.

«В связи с публикациями в СМИ и социальных медиа о недопустимых методах работы тренеров в ГАУ НСО «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного» будет проведена служебная проверка информации с целью установления всех обстоятельств произошедшего», — сообщается в официальном телеграм-канале правительства Новосибирской области.

Уточняется, что проверку проведет комиссия министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, в которую также вошли представители министерства труда и социального развития региона, других ведомств. Выезд комиссии запланирован 1 апреля.

«Ситуация в областном учреждении взята на особый контроль», — указано в сообщении.

Напомним, в начале марта председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование уголовного дела в отношении охранника магазина «Пятерочка» в Новосибирске, ударившего подростка в торговом зале.