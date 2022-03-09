Глава СКР поручил возобновить дело против напавшего на подростка охранника магазина в Новосибирске

Председатель СКР поручил возобновить расследование уголовного дела в отношении охранника, ударившего 13-летнего подростка в магазине «Пятерочка» в Новосибирске.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование уголовного дела в отношении 53-летнего охранника магазина «Пятерочка» в Дзержинском районе Новосибирска, напавшего в торговом зале на подростка.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в середине октября прошлого года. Мужчина, находясь на рабочем месте, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений применил в отношении подростка насилие. В результате инцидента последнему были причинены телесные повреждения.

В отношении охранника возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшее длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, совершенное в отношении малолетнего).

Как уточняет пресс-служба СК России, СМИ сообщили о прекращении расследования уголовного дела, однако Александр Бастрыкин поручил доложить об основаниях принятого процессуального решения.

«Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУ по Новосибирской области Зарипову В.Б. доложить об основаниях принятого процессуального решения. Помимо этого Александр Иванович Бастрыкин поручил управлению кадров центрального аппарата провести служебную проверку по данному факту. Кроме того, Председатель СК России дал поручение Главному следственному управлению возобновить расследование уголовного дела и представить оперативный доклад», — указано в сообщении.

Напомним, в конце января стало известно о том, что правоохранители закрыли уголовное дело, возбужденное по факту избиения 8-летнего мальчика в школе в Новосибирске. Дело было прекращено в связи с отсутствием события преступления.

В декабре прошлого года суд в Алтайском крае вынес приговор сотрудникам частного детского сада. Следствием и судом установлено, что педагоги неоднократно избивали своих воспитанников.