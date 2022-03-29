Самолёт со сливным устройством для тушения пожаров впервые запустили в Новосибирске

В Новосибирске провели первый испытательный полёт самолёта ТВС-2МС с водосливным устройством для тушения пожаров. Воздушное судно запустили на базе Сибирского научно-исследовательского института авиации им. Чаплыгина (СибНИА).

Как сообщает пресс-служба института, в ходе полёта самолёт сбросил 800 литров воды с высоты 20 метров.

ТВ-2МС – модификация Ан-2, в котором поршневой двигатель заменён на турбиновинтовой. Изменение конструкции позволило увеличить взлётную мощность до 1,1 тыс. лошадиных сил. Воздушное судно может приземляться на относительно небольшой площадке в районах, отрезанных от наземных транспортных путей.

Ёмкость водосливного устройства составляет 2 тыс. литров. Его можно наполнять как водой, так и огнегасящей жидкостью.

По данным СибНИА, по заказу частных авиакомпаний выпущено 24 таких самолёта, они эксплуатируются в разных регионах России. Планируется также наладить выпуск водосливных устройств.

ФГБУ «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. Чаплыгина» (СибНИА) — один из крупнейших в России научно-исследовательских и испытательных авиационных центров, где ведутся исследования и практические испытания в области аэродинамики, статической и динамической прочности, а также лётные испытания летательных аппаратов. Был создан в 1946 году на базе новосибирского филиала Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ).

Напомним, в начале 2021 года СибНИА провёл испытания первого гибридного авиадвигателя.