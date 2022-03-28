Авито в России становится самостоятельным бизнесом

Компания Авито объявила о том, что выделяется из OLX Group в отдельный бизнес и продолжит работать как самостоятельный российский бизнес в периметре группы Prosus, являющейся частью инвестиционного южноафриканского холдинга Naspers.

Юридическая процедура займет несколько месяцев. Компанию продолжит возглавлять

Владимир Правдивый с действующей командой топ-менеджеров.

Авито изначально работал по модели, отличной от OLX: отдельный бренд и технологическая платформа, мультивертикальность, присутствие на единственном рынке – российском.

На сегодняшний день Авито, по оценке SimilarWeb, является крупнейшим классифайдом в мире. Количество активных объявлений на Авито превышает 90 млн, ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, что почти на 30% больше, чем в прошлом году. Каждую секунду на Авито совершается порядка 9 сделок. В марте 2022 года Авито стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping.

Большая автономия и скорость в принятии решений положительно скажутся на реализации стратегии и ее главных приоритетах: защите и наращивании устойчивости бизнеса сегодня и создании условий для роста бизнеса в будущем.

Компания не нуждается во внешнем финансировании и будет реинвестировать собственные средства в развитие всех категорий своего бизнеса — Недвижимость, Услуги, Товары, Авто и Работу.