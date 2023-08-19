По оценке сервиса «Авито Авто», по итогам первых шести месяцев 2023 года китайские автомобили заняли больше половины рынка новых авто в Новосибирской области, нарастив свое присутствие в пять раз по сравнению с 2022 годом. Напомним, что по итогам 1 полугодия 2023 года доля китайских марок составляла 45%.



Как рассказывал «Континент Сибирь», китайские автомобильные бренды стали рекордсменами по приросту продаж еще три года назад. Сегодня, как констатирует «Авито Авто», доля новых китайских автомобилей в Новосибирске составляет больше половины – 51,1%, хотя еще по итогам полугодия составляла 45%. Второе место заняли японские автомобили. Однако их доля сократилась на 13%, достигнув показателя в 20,1%. Тройку лидеров замыкает машины отечественного производства, которые за год также показали увеличение количества среди новых авто в Новосибирской области: 13,7% против 11,6% в прошлом году. Вместе с тем, стоит отметить, что среди моделей российских марок также есть автомобили с китайской «родословной» («Москвич», Evolute).

А вот доля корейских автомобилей упала с 17,4% до 12,5%. При этом количество немецких новых автомобилей, по данным «Авито Авто», подросло. В первом полугодии они заняли 5,5% от рынка новых машин, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 2,4%.

Напомним, что в 1 полугодии 2023 года в Сибири открывались новые дилерские центры китайских автомобильных марок CHERY, EXEED, OMODA, GEELY, HAVAL, Evolute, Voyah, Livan, SWM, Dongfeng, JAC, GAC, FAW, Tank, Changan, Jetour, а также отечественного завода «Москвич». При этом, многие из этих марок вышли в Сибирь именно в 1 полугодии, поэтому именно они стали основными претендентами на лидерство по количеству запусков.

А недавно стало известно, что красноярский «Медведь Холдинг» до конца 3 квартала запустит салоны китайских марок HAVAL, Dongfeng, IXEN (FORTHING), JAECOO. Ранее группа компаний также получила дилерство китайского бренда LIVAN.

Вместе с тем, в общем автопарке эксплуатируемых в регионе автомобилей, доля китайских марок в Сибири, по данным аналитического агентства «Автостат», пока составляет порядка 2%.

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