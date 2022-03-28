Альфа-Банк и город Обь подписали соглашение о сотрудничестве

Администрация города Оби Новосибирской области и Альфа-Банк подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили глава города Оби Павел Буковинин и региональный управляющий Альфа-Банка в Новосибирске Андрей Фишер.

«В рамках подписанного соглашения мы договорились с администрацией города о плотной совместной работе с предпринимателями и населением, содействии повышению уровня финансовой грамотности жителей города Оби. Альфа-Банк в Новосибирской области занимает лидирующие позиции как по объемам бизнеса, так и по масштабам присутствия, является надежным партнером и крупным работодателем», — отметил Андрей Фишер.

«Отмечу, что для экономики города важно и развитие предпринимательства, где требуются современные финансовые инструменты и кредитные ресурсы. И я искренне рад, что к этому процессу активно подключаются ведущие финансовые организации страны, в числе которых и Альфа-Банк», — прокомментировал Павел Буковинин. По его словам, подписание соглашения с Альфа-Банком дает возможность участия в проектах по предоставлению целевых кредитов на строительство многоквартирных домов по госпрограммам, с размещением денежных средств участников долевого строительства на эскроу-счетах.

В рамках соглашения устанавливается стратегическое партнерство сторон, развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества, направленного на решение социально-экономического развития города Оби Новосибирский области.

Стороны договорились о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере в целях обеспечения стабильного и качественного банковского обслуживания предприятий и населения Новосибирской области. Напомним, что Альфа-Банк активно ведет масштабную трансформацию офисов, на текущий момент в Новосибирской области открыто 17 офисов из их Центр ипотечного кредитования и шесть офисов phygital формата. Ежедневно каждый офис обслуживает порядка 200 человек. В ближайшие два года Альфа-Банк переформатирует всю свою сеть области.