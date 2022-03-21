Новосибирский свинокомплекс «Кудряшовский» проводит модернизацию производства

Свинокомплекс «Кудряшовский» начал ремонт первой производственной очереди в Криводановке Новосибирской области. Износ производственных помещений и части оборудования составляет более 30%.

Свинокомплекс «Кудряшевский» (АО «Кудряшевское, входит в АО «Сибагро») начал ремонт первой производственной очереди в Криводановке Новосибирской области — провести модернизацию планировалось еще в 2019 году, однако сроки были перенесены из-за строительства третьей очереди комплекса в Колывани, сообщает пресс-служба «Сибагро».

По данным компании, в период ремонтных работ вторая и третья очереди комплекса продолжат работать в штатном режиме, что позволит сохранит объемы производства продукции на прежнем уровне.

«С учетом введенных дополнительных производственных мощностей у нас появился высокий запас прочности, чтобы обновить нашу старейшую площадку в Криводановке. У «Сибагро» большой опыт реализации подобных проектов на других территориях, уверен, что все мероприятия будут проведены на должном уровне и в срок», — сообщил директор Кудряшовского свинокомплекса Владимир Гавриленко.

Первая очередь свинокомплекса была введена в эксплуатацию в 1976 году. В настоящее время износ производственных помещений и части оборудования составляет более 30% и оценивается как «высокий». В проект работ входит комплекс мероприятий, состоящий из ремонта и реконструкции основных производственных фондов и санацию с полной заменой животных, в том числе маточное стадо.

Уже сейчас на всех комплексах первой очереди остановлен один из ключевых циклов производства — осеменение. Животные будут поэтапно выводиться, освобождая помещения для проведения работ.

Сообщается, что процедура санации будет проведена в три этапа и займет десять-двенадцать месяцев. Все рабочие места в период проведения работ будут сохранены.

По данным Rusprofile, АО «Кудряшовское» зарегистрировано в 2001 году, учредителем компании является АО «Сибагро». Выручка организации в 2020 году составила

5,9 млрд руб., прибыль — 1,3 млрд рублей.

Согласно сайту компании «Сибарго», АО «Кудряшовское» является крупнейшим производителем свинины в Новосибирской области — на долю предприятия приходится более 93% от общего объема производства в регионе. Мощности предприятия расположены на двух площадках: в селе Криводановка и Колыванском районе Новосибирской области.

Напомним, в феврале текущего года новосибирская природоохранная прокуратура подала судебный иск к АО «Кудряшовское» из-за неисполнения предписаний. По данным ведомства, предприятие должно было внедрить в производство технологии, направленные в том числе на уменьшение неприятного запаха от своей деятельности.