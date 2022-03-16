В Новосибирске пройдет форсайт-сессия «Как адаптироваться к новым условиям в бизнесе»

Высшая школа бизнеса Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) приглашает руководителей и собственников компаний, маркетологов, финансистов, HR-ов и других представителей бизнес-среды Новосибирска принять участие в форсайт-сессии «Как адаптироваться к новым условиям в бизнесе» 17 марта. Участие бесплатное.

На встрече планируется обсудить, какие возможности и риски ждут бизнес в сложившихся условия:

как действовать на рынке в сложившихся условиях крайней неопределенности;

куда вкладывать деньги, а на чем лучше сэкономить;

какие возможности и перспективные ниши сейчас открываются.

Ведущий форсайт-сессии – Дмитрий Москвин: директор центра делового обучения «Мастер-Класс», предприниматель; бизнес-тренер, бизнес-консультант проектов: Netology, Мой бизнес, Гастроинкубатор, MBA-region, Мастер Слова, ЖБЖ и др.; директор по стратегическому планированию, проект-менеджер, менеджер по развитию; спикер программ MBA Высшей школы бизнеса НГУЭУ.

Участие бесплатно, необходима предварительная регистрация на сайте.

Дата и время: 17 марта 2021 г., 18.30-20.30

Место: г. Новосибирск, ул. Ядринцевская 53/1, 11 эт., ауд 1105

Телефоны для справок: +7 (923) 259-17-71 (Елена), + 7 (923) 788-88-39 (Анна)

18+