В Новосибирске пройдет форсайт-сессия «Как адаптироваться к новым условиям в бизнесе»

www.ksonline.ru
 
Миниатюра для: В Новосибирске пройдет форсайт-сессия «Как адаптироваться к новым условиям в бизнесе»

Высшая школа бизнеса Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) приглашает руководителей и собственников компаний, маркетологов, финансистов, HR-ов и других представителей бизнес-среды Новосибирска принять участие в форсайт-сессии «Как адаптироваться к новым условиям в бизнесе» 17 марта. Участие бесплатное.

На встрече планируется обсудить, какие возможности и риски ждут бизнес в сложившихся условия:

  • как действовать на рынке в сложившихся условиях крайней неопределенности;
  • куда вкладывать деньги, а на чем лучше сэкономить;
  • какие возможности и перспективные ниши сейчас открываются.

Ведущий форсайт-сессии – Дмитрий Москвин: директор центра делового обучения «Мастер-Класс», предприниматель; бизнес-тренер, бизнес-консультант проектов: Netology, Мой бизнес, Гастроинкубатор, MBA-region, Мастер Слова, ЖБЖ и др.; директор по стратегическому планированию, проект-менеджер, менеджер по развитию; спикер программ MBA Высшей школы бизнеса НГУЭУ.

Участие бесплатно, необходима предварительная регистрация на сайте.

Дата и время: 17 марта 2021 г., 18.30-20.30

Место: г. Новосибирск, ул. Ядринцевская 53/1, 11 эт., ауд 1105

Телефоны для справок: +7 (923) 259-17-71 (Елена), + 7 (923) 788-88-39 (Анна)

18+

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  