В Новосибирске пройдет форсайт-сессия «Как адаптироваться к новым условиям в бизнесе»

Высшая школа бизнеса Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) приглашает руководителей и собственников компаний, маркетологов, финансистов, HR-ов и других представителей бизнес-среды Новосибирска принять участие в форсайт-сессии «Как адаптироваться к новым условиям в бизнесе» 17 марта. Участие бесплатное.
На встрече планируется обсудить, какие возможности и риски ждут бизнес в сложившихся условия:
- как действовать на рынке в сложившихся условиях крайней неопределенности;
- куда вкладывать деньги, а на чем лучше сэкономить;
- какие возможности и перспективные ниши сейчас открываются.
Ведущий форсайт-сессии – Дмитрий Москвин: директор центра делового обучения «Мастер-Класс», предприниматель; бизнес-тренер, бизнес-консультант проектов: Netology, Мой бизнес, Гастроинкубатор, MBA-region, Мастер Слова, ЖБЖ и др.; директор по стратегическому планированию, проект-менеджер, менеджер по развитию; спикер программ MBA Высшей школы бизнеса НГУЭУ.
Участие бесплатно, необходима предварительная регистрация на сайте.
Дата и время: 17 марта 2021 г., 18.30-20.30
Место: г. Новосибирск, ул. Ядринцевская 53/1, 11 эт., ауд 1105
Телефоны для справок: +7 (923) 259-17-71 (Елена), + 7 (923) 788-88-39 (Анна)
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