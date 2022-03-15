В Новосибирской области будут развивать креативную экономику, которая может помочь сдержать отток молодых и перспективных специалистов из региона. Соответствующее соглашение было подписано на прошедшем Красноярском экономическом форуме.

Все больше молодых и перспективных специалистов уезжают из регионов в сторону федерального центра в поисках более интересных вакансий и высокой зарплаты. В числе инструментов, способных остановить этот процесс – формирование привлекательной для молодежи среды в самом регионе. «Буквально три-четыре года назад мы столкнулись с тем, что инвесторы, заходя к нам, хотели не только землю и инженерную инфраструктуру, но и обеспеченность кадрами. Развитие креативных отраслей экономики это одна из возможностей создания современных рабочих мест для молодежи», — рассказал на Красноярском экономическом форуме – 2022 (КЭФ) генеральный директор Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области Александр Зырянов. Он подчеркнул, что молодое поколение сегодня «мобильно и ищет интересные рабочие места».

Креативные индустрии – это особый сектор экономики, основанный на продаже товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности. По данным Центра стратегических разработок (ЦСР) – федеральной структуры, разрабатывающей стратегию долгосрочного планирования экономики РФ – средняя доля сектора креативных индустрий в мировом ВВП сегодня составляет 6,6%. «Пальму первенства» держат Москва, Санкт-Петербург и Ижевск. Меньше всего этот сектор развит в Омске, Челябинске и Волгограде. При этом Омск, несмотря на значительное количество активной и готовой создавать молодежи, занял в рейтинге последнее 25 место. Переводя в цифры, в Сибирском федеральном округе в этой сфере работают более 20 тыс. юрлиц и 27 тыс. индивидуальных предпринимателей. По информации ЦСР, у предприятий креативного сектора экономики, входящих в топ-50 по СФО, выручка за 2021 год превысила 65 млрд рублей. Треть этой выручки обеспечивает Новосибирская область, занявшая в рейтинге пятое место и существенно опережающая соседние регионы. Несмотря на крепкие позиции региона в этом рейтинге, органы статистики фиксируют постепенный отток молодежи из Новосибирской области. По данным Новосибирскстата количество молодежи в регионе с 2016 по 2020 годы уменьшилось на 10%.

Выступая на форуме «Кооперация науки и производства» в центре «Мой бизнес» глава агентства Александр Зырянов объяснил, что креативная экономика уравнивает стартовые условия: ее можно развивать хоть в городе, хоть в сельской местности. Концепция развития креативных индустрий в Новосибирской области была утверждена местными властями летом прошлого года, в качестве приоритетных направлений выбраны культура, цифровые технологии и образование. Тему развития креативных индустрий в регионе продолжает соглашение, подписанное на КЭФ руководством АИР и ЦСР. Как рассказали в агентстве, документ предусматривает комплексное развитие территорий, в том числе для внутреннего туризма, реализацию новых проектов в областном центре и районах, а также сохранение и продвижение народных промыслов, которыми богата Новосибирская область. Планируется создание территорий сохранения и развития традиций и укладов бытования (ТЕТРА), которые удачно впишутся в будущий туристические кластеры региона. «Убежден, что консолидация усилий двух экспертных организаций в вопросах развития территорий, социальной сферы и человеческого капитала – верный путь. Именно такой подход позволить ускорить процессы, нарастить темпы и качество аналитической деятельности и найти те решения, которые будут стимулировать социально-экономический блок территории любой сложности в стране», – сказал в ходе подписания соглашения президент ЦСР Владислав Онищенко.

На прошедшей в преддверии красноярского форума пресс-конференции было заявлено о создании в Новосибирске Школы креативных индустрий. В ней будут работать шесть лабораторий, оснащенных современным оборудованием. Это студия дизайна, электронной музыки, анимации и 3D-графики, VR-технологий, фото- и видеопроизводства, звукорежиссуры и звукового дизайна. Как рассказали в АИР, проект реализуется благодаря победе в федеральном конкурсе. Объем финансирования составит более 53 млн рублей. Сейчас проект в активной стадии подготовки – ведутся переговоры о площадке, на которой будут располагаться лаборатории. По планам, набор в школу стартует уже осенью текущего года.

Интересную перспективу для молодежи АИР видит в развитии подготовки профессиональных специалистов в области анимационного кино. «Раньше, если молодой человек хотел заняться мультипликацией или дизайном, он зачастую уезжал в Москву. Сейчас же правительство Новосибирской области и ЦСР нас поддержали в планах по созданию медиа-парка. Летом прошлого года, в рамках сотрудничества с киностудией «Союзмультфильма», в Новосибирске уже открылся Центр анимации. Также мы ведем переговоры с киностудией имени Горького», — поделился Александр Зырянов. Как отмечал ранее руководитель «Союзмультфильма» Борис Машковцев, запрос на видеоконтент, который становится основным средством коммуникации в современном мире, растет с каждым годом. Кроме традиционных медиа-форматов, продукция медиа-парка также может использоваться в образовании и научно-технологических разработках.

Развивая креативные индустрии в регионе, специалисты ЦСР и АИР будут совместно проводить экспертную оценку и консультировать заинтересованные в реализации проектов стороны, включая бизнес, муниципальные власти, учебные заведения и так далее, информировать их о мерах господдержки выбранных направлений. Кроме того, агентство займется проведением тематических форумов и конференций, разработкой критериев и формированием реестров субъектов пространственного развития и новых направлений в экономики. В перспективе — создание корпоративного университета Агентства инвестиционного развития Новосибирской области для территорий и инвестиционных специалистов, а также формирование центров кадрового развития территорий, в том числе в рамках федерального проекта «Профессионалитет». По оценке Александра Зырянова, соглашение даст региону возможность более широкого участия в федеральной повестке, связанной с развитием креативной экономики. «Для региона это важно, поскольку Новосибирская область занимает ведущие позиции во всех сферах креативной экономики в СФО, и должна быть представлена на федеральном уровне», — подчеркнул глава АИР.