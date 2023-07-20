Представитель правительства региона рассказала о том, какой будет главная тема предстоящего 10-дневного проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023». По словам заместителя новосибирского губернатора Ирины Мануйловой, мероприятие будет в большой части посвящено рождению и развитию новой отрасли — беспилотных авиационных систем (БАС). Информацию об этом предоставил пресс-центр областного правительства.

«Интенсив — очень нестандартное, важное и насыщенное мероприятие, которое с 2018 года собирает профессионалов из разных областей, готовых решать самые серьезные задачи и воплощать прорывные проекты. Главная тема интенсива в этом году — «Архитектура неба». Будут задействованы такие направления, как производство, выпуск, подготовка кадров и многие другие — не только самой отрасли, касающейся беспилотных авиационных систем, но и всех смежных отраслей», — рассказала Ирина Мануйлова на пресс-конференции.

По словам замгубернатора, на трех площадках проведения мероприятия — НГУ, НГТУ и Биотехнопарке Кольцово — пройдет более сотни различных соревнований беспилотников, поучаствовать в которых смогут и профессионалы, и новички отрасли, причем 70% из этих соревнований будут проводиться впервые.

Мануйлова также сообщила, что, помимо развития БАС, важными темами на интенсиве станут биотехнологии, социальное проектирование и развитие креативной экономики. Во время всей десятидневной программы «Архипелага» все площадки его проведения будут взаимодействовать между собой.

Напомним, Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023» будет проходить в Новосибирской области с 28 июля по 7 августа этого года. Его организаторами выступили правительство Новосибирской области, Платформа НТИ, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035. Подробную информацию о площадках интенсива можно найти по ссылке.