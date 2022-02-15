Управление молодёжной политики мэрии Новосибирска возглавил бывший предприниматель

В Новосибирске назначен глава управления молодёжной политики мэрии. Им стал 40-летний выпускник Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Евгений Твердохлебов.

О назначении начальника управления молодёжной политики мэрии Новосибирска сообщила вице-мэр Анна Терешкова в соцсети Facebook 15 февраля.

«Начальником управления молодёжной политики назначен Твердохлебов Евгений Юрьевич», — говорится в сообщении.

Евгений Твердохлебов родился в 1981 году. Окончил Новосибирский государственный педагогический университет по направлению «История и правоведение». Работал специалистом комитета по делам молодёжи мэрии Новосибирска, возглавлял отдел по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского района, руководил городским молодёжным центром «Содружество».

По данным сервиса проверки контрагентов «Чекко», Евгений Юрьевич Твердохлебов, руководивший новосибирским МБУ МЦ «Содружество», раньше числился индивидуальным предпринимателем. Его предприятие, специализировавшееся на торговле непродовольственными товарами, было зарегистрировано в феврале 2006 года и не действует с февраля 2012 года.

Напомним, накануне вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова объявила о назначении нового начальника управления культуры. Им стала экс-руководитель муниципального комитета по делам молодёжи Ирина Соловьёва, смешившая на своём новом посту Владимира Державца.