Инфляция в России по-прежнему складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. В январе месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен вновь пошли вверх после снижения в декабре. На первом в новом году заседании Совета директоров Банка России было принято решение поднять ключевую ставку еще на 100 б.п.

По прогнозу регулятора, с учетом ужесточаемой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится в 2022 году до 5,0–6,0% и вернется к цели в 4% к середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

В числе проинфляционных рисков Центробанк назвал геополитические события и усиление инфляционного давления в глобальном масштабе. Это также подтвердил в своем обращении к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Олег Нилов. И в то де время отметил, что «очевидно, что управлять инфляцией с помощью одной только ключевой ставки невозможно».

Прогноз по средней ключевой ставке в 2022 году сам регулятор повысил с 7,3-8,3% до 9,1-11,3%. Похожие цифры называют и представители банков, в частности ВТБ, представители которого уверены в том, что уровень ключевой ставки в 2022 году не превысит отметку в 11%.