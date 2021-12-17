На последнем в этом году совещании по ДКП Совет директоров принял решение повысить данный показатель сразу на 100 б.п. по той же самой причине: реальная инфляция все еще остается выше прогнозируемой. С 17 декабря ключевая ставка составляет 8,5%, против 4,25% в январе.

Темпы роста ключевой ставки повышались на протяжении второго полугодия: вместо шагов в 25 б.п. регулятор перешел сначала к 50, затем к 75 и, наконец, к 100 б.п. сразу.

«В октябре-ноябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен – максимальные за последние шесть лет, – комментируют сегодняшнее решение представители Центробанка. – Годовая инфляция увеличилась до 8,4% (после 7,4% в сентябре). По оценке на 13 декабря, она составила 8,1%».

В связи с этим и учетом увеличивающихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции существенно смещен в сторону проинфляционных. Дезинфляционные риски, к которым относится, например, послековидное восстановление транспортных и логистических цепочек, регулятор оценил как «умеренные».

Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке планируется на февраль 2022 года. И уже сейчас эксперты склоняются к тому, что она снова может быть повышена. Тем не менее, общий курс денежно-кредитной политики ЦБ расценивает как «нейтральный».

Стоит также отметить, что с 1 января в России вводится налог на доход граждан, полученный в качестве процентов по вкладам. Налогом в размере 13% облагаются доходы с банковских вкладов, которые превышают ключевую ставку ЦБ по состоянию на начало года. На 2021 год этот показатель, напомним, составлял рекордно низкие 4,25%.