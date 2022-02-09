В Новосибирске около 10 лет живет традиция давать названия жилым комплексам. Мы настолько к этому привыкли, что дом без названия, словно человек без имени. Маркетологи и застройщики считают, что название жилого комплекса – это часть брендинга и маркетинговой стратегии продукта, который должен работать на продажи. «Континент Сибирь» решил узнать, как относятся к неймингу жилых комплексов новосибирцы.
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