В Новосибирске около 10 лет живет традиция давать названия жилым комплексам. Мы настолько к этому привыкли, что дом без названия, словно человек без имени. Маркетологи и застройщики считают, что название жилого комплекса – это часть брендинга и маркетинговой стратегии продукта, который должен работать на продажи. «Континент Сибирь» решил узнать, как относятся к неймингу жилых комплексов новосибирцы.

Как вы относитесь к неймингу жилых комплексов? Я использую название жилого комплекса при упоминании домашнего адреса

Я не обращаю внимания на название жилого комплекса. Важен только адрес

Я всегда обращаю внимание на название жилого комплекса, в котором живет человек, потому что это говорит о его статусе

Название жилого комплекса – бесполезный маркетинговый ход Результаты опроса