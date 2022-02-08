В Красноярском крае найден застреленным депутат районного совета

Депутат Новоселовского районного совета депутатов Красноярского края Андрей Шалько найден мертвым. У него обнаружено огнестрельное ранение.

О смерти депутата Новоселовского районного совета депутатов Красноярского края Андрея Шалько сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона.

Уточняется, что, по предварительной информации, у парламентария обнаружено огнестрельное ранение. В настоящее время правоохранители устанавливают причины случившегося. При этом в СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии агентству сообщили, что «признаков криминальной смерти нет».

Как сообщает «Запад24», депутат Андрей Шалько был найдем мертвым в своем доме на территории Комского сельсовета Новоселовского района 7 февраля. В тот же день в группе районного отделения партии «Единая Россия» в социальной сети ВКонтакте появился отчет Шалько о своей работе в качестве депутата.

По данным единой базы депутатов фракций «Единая Россия» «Избиратель-депутат», Андрей Шалько родился 13 мая 1971 года. С 2010 года является главой крестьянского (фермерского) хозяйства. Впервые вошел в состав районного совета депутатов в 2015 году.

Напомним, в конце декабря суд начал рассмотрение уголовного дела об убийстве бывшего депутата городского совета Новосибирска Ивана Митряшина.