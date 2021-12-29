Новосибирский суд начал рассмотрение дела об убийстве экс-депутата горсовета Митряшина

Новосибирский районный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Данилова, сообщает пресс-служба суда. Он обвиняется в убийстве бывшего депутата городского совета Новосибирска Ивана Митряшина.

Новосибирский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Александра Данилова. Ему вменяют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека).

«В ходе следствия установлено, что в вечернее время Данилов А.Н. и потерпевший распивали спиртные напитки, между ними произошел конфликт, Данилов А.Н. нанес потерпевшему удары руками и ножом, в результате чего потерпевший скончался в больнице», — указано в сообщении.

Уточняется, что в отношении обвиняемого продлен срок содержания под стражей до 15 июня 2022 года. Судебное заседание по уголовному делу назначено на 11 января 2022 года.

О гибели бывшего депутата горсовета и начальника главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Ивана Митряшина стало известно 11 мая 2021 года. Подозреваемый был задержан на следующий день. По неофициальной информации, Данилов приходится отцом сожительницы бывшего депутата.

Напомним, в середине июля прокуратура направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников вооруженной банды, которых обвиняют в вооруженных налетах и убийстве экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева.