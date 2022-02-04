В Алтайском крае назначен новый глава министерства транспорта

В Алтайском крае назначен новый министр транспорта. Им стал Антон Воронов, ранее возглавлявший администрацию Павловского района края. Должность главы министерства оставалась вакантной с мая 2021 года.

Распоряжение о назначении Антона Воронова на должность министра транспорта Алтайского края подписал губернатор Виктор Томенко 4 февраля. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, к своим обязанностям Воронов приступит с 7 февраля.

«Антон Воронов работал главой Павловского района. Сегодня депутаты Собрания депутатов Павловского района удовлетворили его заявление о сложении полномочий», — указано в сообщении.

Воронов родился 19 августа 1980 года в Павловске Алтайского края. В 2002 году окончил Алтайский государственный аграрный университет, тогда же был принят на работу в администрацию Павловского района края на должность ведущего специалиста-экономиста по программному обеспечению комитета по финансам, налоговой и кредитной политике.

За период работы в администрации района Антон Воронов исполнял обязанности ведущего специалиста ревизора-инспектора по бюджету, главного специалиста-экономиста по финансированию отраслей народного хозяйства, заместителя начальника бюджетного отдела, заместителя председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике.



С февраля 2012 по май 2015 года замещал должность заместителя главы администрации Павловского района по экономике и управлению муниципальным имуществом.. С мая 2015 года по декабрь 2017 года — первый замглавы администрации Павловского района.

Отметим, ранее должность министра транспорта региона занимал Александр Дементьев, ушедший с поста по собственному желанию в мае прошлого года. Летом в отношении бывшего главы министерства было возбуждено уголовное дело о взятке на сумму более 5 млн рублей.

