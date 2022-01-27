Как новый жилой комплекс повлияет на развитие территории под Новосибирском

В Каменском сельсовете прошли общественные слушания по проекту внесения изменений в местный генплан. Одним из инициаторов выступила группа компаний «Энергомонтаж», у которой в собственности есть участок земли рядом с поселком Восход под Новосибирском. Здесь планируется возвести новый жилой комплекс, школу, стадион и детский сад. Во время встреч с местными жителями представители компании постарались снять волнующие людей вопросы.

Предложения в генплан Каменского сельсовета касались развития территории до 2042 года. Согласно проекту, здесь должны появиться малоэтажные и многоэтажные дома, коттеджи, новые дороги, стадион, школа и детский сад, а также медицинские учреждения. Также в генплане отмечается, что к поселку Восход присоединят участок в 12 Га, на восьми из которых выстроят 7 жилых 14-этажных домов, а 4 отведены под строительство школы и детского сада. Развитие нового жилого квартала взял на себя крупный новосибирский застройщик ООО «Энергомонтаж».

Как рассказывал «Континент Сибирь», информация о том, что рядом с поселком возведут многоэтажные дома вызвала волнения в рядах жителей поселка Восход. Люди беспокоились, как новый жилкомплекс повлияет на привычные им условия жизни. Все интересующие вопросы они смогли задать напрямую застройщику во время общественных слушаний по генплану Каменского сельсовета.

Встречи с жителями проходили на трех площадках, и на всех трех площадках звучали однотипные вопросы: что будет с дорогами, инженерной и социальной инфраструктурой? Так как у компании «Энергомотаж» солидный опыт по комплексному развитию территорий, у застройщика были ответы на все вопросы.

Для улучшения транспортной доступности, например, компания-застройщик намерена приложить все усилия для того, чтобы помочь получить необходимое федеральное финансирование для строительства новых дорог на территории. Более того, «Энергомонтаж» безвозмездно передаст под строительство дороги территорию своего участка. Новые выезды на две крупные городские магистрали уже заложены в проекте планировочной организации территорий Каменского сельсовета. В поселке Восход продлят улицу Набережная со строительством дороги, выходящей на Гусинобродский тракт. Также с улицы Набережная проведут дорогу, соединяющуюся с продлением улицы Бориса Богаткова, которое уже включено мэрией в генплан развития Новосибирска.

Пробки в часы пик давно стали привычными для жителей Каменского сельсовета. Однако застройщики коттеджных поселков на территории сельсовета (на слушаниях также обсуждали присоединение к существующим границам сельсовета еще около 200 Га, которые уже другой застройщик, группа компаний «Гелеон» будет использовать под малоэтажное строительство) до сих пор не предлагали пути решения этой проблемы. Поэтому настороженность местных жителей можно понять. Как объяснили представители «Энергомотажа» на публичных слушаниях, федеральные средства на дороги преимущественно выделяются в те территории, где уже построены жилые дома (финансировать дорогу в никуда бюджет не будет). «Сначала нужно, чтобы появилось определенное количество жилья под определенное количество жителей – тогда появится обоснование для прокладки дорог. Безвозмездная передача земли под строительство автомагистралей, подготовка проектно-сметной документации за наш счет, все это увеличивает шансы привлечения федеральных денег», – пояснили представители застройщика.

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Перед местными жителями, настороженно относящимися к проекту «Энергомонтажа», стоит несложный выбор. Развитие территории под патронажем ответственного застройщика, или сохранение статуса-кво с нарастающими проблемами: пробками, отсутствием новых дорог, школ и детских садов.

Беспокойство каменцев о росте нагрузки на существующую инфраструктуру также обосновано. За последние 10 лет здесь достраивается только одна новая школа. Тем временем при участии и содействии депутатского корпуса компании «Энергомонтаж» в микрорайоне «Родники» за последние десять лет уже ввели в эксплуатацию три школы. Пришло время думать о четвертой. Там же построены новые детские сады, спорткомплексы, крупная поликлиника, ледовая арена и многое другое. Поэтому в план развития первой очереди жилого квартала в поселке Восход застройщик сразу включил строительство детского сада на 320 мест и школы на 1100 мест. Понимая проблемы Каменского сельсовета, «Энергомонтаж» заложил показатели вместимости детского дошкольного учреждения и школы, превышающие на 35% обычные нормативы для такой площади застройки. Школу со спортивным стадионом и детский сад рядом с жилым комплексом будут проектировать и строить одновременно с домами.

На каждой из трех площадок публичных слушаний обсуждения длились до тех пор, пока у присутствующих не заканчивались все вопросы. Теперь администрации Новосибирского района и Каменского сельсовета должна опубликовать итоговые решения на своем сайте. О том, каким оно будет, «Континент Сибирь» обязательно расскажет в последующих материалах.