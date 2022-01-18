Новый жилой микрорайон возведут под Новосибирском

Завтра, 19 января, состоятся публичные слушания по проекту комплексного развития сельской территории компании «Энергомонтаж». Застройщик намерен возвести новый жилой квартал в поселке Восход Каменского сельсовета под Новосибирском. Однако накануне стало известно, что часть жителей под эгидой местных депутатов выступают против строительства. «Континент Сибирь» обратился к компании-застройщику, чтобы узнать, что собой представляет проект и насколько обоснована тревога жителей.

Компания «Энергомонтаж» анонсировала строительство нового жилого микрорайона в поселке Восход Каменского сельсовета под Новосибирском (восточное направление). Эта информация вызвала ряд вопросов у местных жителей. В первую очередь, людей волнует, не создаст ли автотранспорт новых соседей часовые пробки на въезде/выезде из поселка, справится ли вся существующая коммунальная инфраструктура с возросшей нагрузкой? Кроме того, жители не понимают, как будет решен вопрос со школами, детскими садами и поликлиникой, недостаток в которых сегодня испытывает поселок.

Как рассказали «Континенту Сибирь» в компании «Энергомонтаж», опасения жителей поселка Восход разделяют и понимают. Компания нацелена на комплексное развитие территории, важно, что опыт такой у нее уже есть. Достаточно посмотреть на микрорайон «Родники», который благодаря строительной компании превратился в комфортную жилой район с детскими садами и школами, поликлиниками, медицинскими, спортивными и торговыми центрами, а также храмом во имя апостола Андрея Первозванного.

Новый проект ГК «Энергомонтаж» предполагает на первом этапе строительства возведение семи 14-этажных домов, детского сада на 320 мест и школы для 1100 учеников на участке общей площадью почти 12 га. Застройщик, стремясь помочь Каменскому сельсовету снизить существующую нагрузку на образовательные организации, заложил показатели вместимости детского дошкольного учреждения и школы, превышающие на 35% обычные нормативы для такой площади застройки. Школу со спортивным стадионом и детский сад рядом с жилым комплексом будут строить одновременно с домами. Предусмотрено также озеленение всей территории. По мере развития проекта застройщик рассматривает возможность возведения в микрорайоне других объектов здравоохранения, культуры и спорта.

Также в компании трезво оценивают состояние инженерной инфраструктуры поселка. В инвестиционном плане застройщика предусмотрено строительство новых инженерных коммуникаций. Компания проложит и построит новые сети за свой счет.

Проблему транспортной доступности предполагается решить следующим образом. В проекте компании заложено продление улицы Набережной в поселке Восход со строительством магистрали, выходящей на Гусинобродский тракт. Также с улицы Набережной застройщик построит дорогу, соединяющуюся с продлением улицы Бориса Богаткова, которое уже включено мэрией в Генеральный план развития Новосибирска. До строительства продолжения улицы Бориса Богаткова на территории Новосибирска планируется построить дорогу местного значения, которая обеспечит выезд на существующую улицу Полякова, по которой доступен выезд как на проспект Дзержинского, так и на Гусинобродское шоссе. Таким образом, благодаря строительству нового жилого квартала у жителей поселка Восход появится выезд на три крупные новосибирские магистрали.

Беспокойство жителей, конечно, можно понять. В Новосибирске достаточно примеров, когда новые жилые микрорайоны страдают от нехватки социальной и дорожной инфраструктуры. Здесь стоит обратить внимание на строительную компанию. ГК «Энергомонтаж» работает на строительном рынке Новосибирска уже 30 лет. Это проверенный и ответственный застройщик. Он постоянно лидирует в рейтингах мэрии Новосибирска среди надежных и успешных строительных компаний города, как по числу введенных квадратных метров жилья, так и по социальным обязательствам. В топ-10 по итогам ввода жилья в 2021 году, составленном департаментом строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, ГК «Энергомонтаж» занимает 3 место по объемам жилищного строительства. При этом все обещания, которые застройщик дает жителям, выполняются. Наглядное подтверждение тому развитие микрорайонов «Родники» и «Приозерный».

Поселок Восход под Новосибирском получает реальный шанс решить многочисленные проблемы населенного пункта, связанные с нехваткой образовательных учреждений, отсутствием поликлиники и современных спортивных объектов, а также ветхой коммунальной инфраструктурой и напряженной дорожной ситуацией за счет застройщика. В поселке появится и современная инфраструктура, которая сопровождает жителей большого города – салоны красоты, аптеки, химчистки, кофейни. Они расположатся на первых этажах жилых зданий. А это – новые рабочие места. Таким образом, новый жилой квартал придаст импульс развитию всего поселка.

И, конечно, люди, мечтающие жить в благоустроенных домах, но при этом не желающие покидать поселок, смогут жить в современных комфортных квартирах.

«Континент Сибирь» расскажет, как пройдут публичные слушания, сможет ли компания снять все вопросы жителей поселка Восход и приступить к реализации проекта.