В Новосибирске пройдет Неделя памяти жертв Холокоста

С 17 января по 4 февраля в Новосибирске проходит Неделя памяти жертв Холокоста. Мемориальные и просветительские мероприятия пройдут в образовательных учреждениях города и в Центре культуры и отдыха «Победа».

Неделя памяти жертв Холокоста — цикл мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января и освобождению узников из крупнейшего нацистского концлагеря Освенцима-Биркенау.

Проведение памятных мероприятий в Новосибирске стало возможным благодаря сотрудничеству Еврейского культурного благотворительного фонда «Атиква», администрации Новосибирской области, мэрии Новосибирска, Российского еврейского конгресса, Центра «Холокост», Новосибирского еврейского общинного культурного цента «Бейт Менахем», а также Центра культуры и отдыха «Победа».

Официальным стартом Недели памяти жертв Холокоста станет открытие выставки графических работ новосибирского художника Елены Третьяковой «Непионерские лагеря» в Центре культуры и отдыха «Победа» 27 января. Проект создан на основе личных интервью и архивов бывших малолетних узников концлагерей, которые станут почетными гостями на открытии выставки. Мероприятие состоится в 18:00 в Белой галерее «Победы».

В тот же вечер, в 19:00, в «Победе» пройдет показ художественного фильма «Свидетели» режиссера Константина Фама, рассказывающего историю Холокоста от лица немых свидетелей эпохи: пары женских туфель, немецкой овчарки, старинной скрипки. Фильм был создан в 2018 году и стал призером множества международных кинофестивалей.

Важным событием Недели памяти станет показ киноверсии спектакля «Леопольдштадт» по пьесе Тома Стоппарда в «Победе», в центре повествования которого — история семьи торговца тканями Германа Мерца на фоне наступившего в Европе хауса; напоминание о страшной трагедии как семьи, так и всего народа, человечества. Премьерный показ состоится 30 января в 15:00.

Завершающим мероприятием памятной недели станет показ нового документального фильма фильма Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст» 29 января и 1 февраля. Фильм смонтирован из архивной хроники и воссоздает исторический фон трагедии 29-30 сентября 1941 года, когда по приказу немецкого руководства в овраге под Киевом были расстреляны десятки тысяч евреев. Мировая премьера состоялась на кинофестивале в Каннах, фильм номинирован на Премию Европейской киноакадемии.

Кроме того, в период с 17 января по 4 февраля в школах Новосибирска проводятся «Уроки памяти», на которых школьники встречаются с бывшими малолетними узниками концлагерей и гетто.

«Общими усилиями мы должны доводить до сведения всех народов чудовищную правду о Холокосте»,— напоминают организаторы слова из резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Международный День памяти жертв Холокоста отмечается 27 января: именно в этот день 77 лет назад войска Советской Армии освободили узников нацистского лагеря смерти Освенцима-Биркенау, в котором за годы войны погибло около полутора миллионов человек. Всего за годы войны нацисты уничтожили шесть миллионов евреев. Посвященные Недели памяти мероприятия проводятся по всей стране.