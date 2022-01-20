Председатель правления Россельхозбанка посетил Новосибирскую область

В Новосибирске состоялась встреча заместителя председателя правления Россельхозбанка Дениса Константинова и заместителя председателя правительства Новосибирской области, министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко.

Также Денис Константинов встретился с председателем Законодательного собрания Новосибирской области Андреем Шимкивом. Стороны обсудили перспективы развития АПК области в 2022 году и подвели итоги взаимодействия в прошлом году.

«С руководством Новосибирской области у Россельхозбанка выстроено эффективное, скоординированное и долговременное сотрудничество, благодаря которому удалось выполнить важнейшую задачу по финансированию сезонно-полевых работ в 2021 году, – прокомментировал Денис Константинов. – РСХБ принимает активное участие в социально-экономическом развитии региона. В настоящее время банк финансирует семь крупных инвестиционных проектов по строительству и реконструкции новых производственных и перерабатывающих комплексов на территории Новосибирской области суммарной стоимостью свыше 20 млрд рублей. Приоритеты Россельхозбанка не меняются – он остается опорным банком АПК и современным универсальным финансовым институтом, поэтому мы и дальше будем развивать наше стратегическое сотрудничество с руководством Новосибирской области».

Так, в 2021 году РСХБ предоставил аграриям Новосибирской области более 9 млрд рублей для проведения сезонных работ. Около 90% этого объема аграрии получили по льготной ставке не выше 5% годовых в соответствии с госпрограммой льготного кредитования АПК. Доля РСХБ на рынке финансирования сезонных работ в регионе превышает 86%.

«Сегодня Россельхозбанк является главным финансовым партнером наших аграриев, нашего аграрного бизнеса, он оказывает большую поддержку в развитии агропромышленного комплекса региона, – отметил в ходе встречи Евгений Лещенко. –Благодаря в том числе этой финансовой помощи Новосибирская область входит в первую десятку крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в стране. Велика роль банка в поддержке фермеров, сельхозкооперативов. Необходимо также отметить эффективную реализацию трех этапов образовательного проекта «Школа фермера». Помимо этого, банк оказывает поддержку в реализации программы комплексного развития сельских территорий. Будем и дальше сотрудничать в рамках имеющихся договоренностей и соглашений»

Стороны подвели промежуточные итоги реализации программы «Сельская ипотека». К настоящему моменту кредиты Россельхозбанка по этой программе помогли улучшить свои жилищные условия 2,7 тыс. человек в Новосибирской области. Всего РСХБ выдал в регионе 6,4 млрд рублей сельской ипотеки. Всего же в 2021 году срочный кредитный портфель Новосибирского филиала Россельхозбанка вырос на 3 млрд рублей и составил 50 млрд рублей.