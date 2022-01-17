В Новосибирской области пресекли незаконную деятельность двух пироманов

Правоохранители обнаружили в Новосибирской области несколько химических лабораторий по изготовлению взрывчатки. К организации подпольного производства оказались причастны двое жителей областного центра.

Как сообщили в УФСБ России по Новосибирской области 17 января, представители ведомства вместе с сотрудниками регионального МВД пресекли противоправную деятельность двух новосибирцев, причастных к изготовлению и хранению взрывчатых веществ и их компонентов.

По данным службы, подозреваемые организовали химические лаборатории по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств в местах своего проживания.

«В частном доме и в квартире новосибирцев изъято свыше 2,5 кг пороха, 70 ёмкостей с химическими реактивами, используемыми для изготовления взрывчатых материалов, а также лабораторное оборудование», — рассказали в региональном управлении ФСБ.

Управление МВД России по Новосибирску возбудило уголовные дела по статье о незаконном приобретении, передаче и хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Напомним, в начале января в Новосибирске из-за сообщений о минировании эвакуировали суды.