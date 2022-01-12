Новосибирские суды эвакуируют из-за угрозы взрыва

В новосибирских судах проводят эвакуацию из-за сообщений о минировании. На местах работают оперативные службы.

12 января Новосибирск вновь накрыла волна сообщений о возможном минировании. Из-за угрозы взрыва в регионе проводят эвакуацию судов и ряда городских объектов.

Как сообщили в Управлении судебного департамента в Новосибирской области, семь судов в Новосибирске, а также пять судов в Новосибирской области получили по электронной почте сообщения о минировании, после чего из зданий были эвакуированы работники и посетители.

«В настоящее время в зданиях судов работают оперативные группы», — указано в сообщении.

В пресс-службе Управления судебного департамента в Новосибирской области «Континенту Сибирь» уточнили, что сообщения о минировании зданий продолжают поступать. Так, их получили 19 судов Новосибирской области. Отмечается, что оперативные группы провели проверку двух зданий в Октябрьском и Ленинском районах Новосибирска.

В группе «АСТ-54» в социальной сети ВКонтакте отметили, что сообщения поступили также в отделы налоговой службы и другие городские объекты.

Напомним, в конце декабря в Новосибирске эвакуировали несколько торговых и торгово-развлекательных центров из-за угрозы взрыва. Ранее сотрудники специальных служб организовали проверку станций метрополитена из-за сообщения о минировании.