Незаконную вырубку леса под Новосибирском накрыла ФСБ

Павел Ганьшин
 
Незаконная вырубка
Фото пресс-службы УФСБ по Новосибирской области

Региональное УФСБ при поддержке сотрудников МВД и областного минприроды выявило и задержало группу «черных лесорубов» в Новосибирской области. Пятеро злоумышленников незаконно валили лес в Мошковском районе. Информацию предоставила пресс-служба УФСБ по Новосибирской области. 

Как сообщает ведомство, четыре гражданина России в составе преступной группы осуществляли вырубку леса в целях личного обогащения. Кроме этого, они привлекли к противоправным действиям подростка. Ущерб от незаконной вырубки в Мошковском районе Новосибирской области превысил 3,4 млн рублей.

В отношении четверых взрослых членов группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ. В связи с тем, что к незаконной деятельности был привлечен несовершеннолетний, материалы дела для дальнейшего расследования переданы в региональное СУ СКР.

Сообщается, что подозреваемые признали вину. На специализированную технику стоимостью порядка 3 млн рублей, которую они использовали для заготовки и перевозки леса, в качестве обеспечительной меры наложен арест.

Ранее мы сообщали, что ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в одном из закрытых городов Красноярского края.

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