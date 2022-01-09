Награды за победу в Кубке мира по сноуборду из Красноярска увезли иностранцы

Сегодня, 9 января, в Красноярске состоялись заключительные соревнования в рамках этапов Кубка мира FIS по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс». В кластере «Сопка» было разыграно 2 комплекта наград в личном зачёте среди мужчин и женщин. Золото, серебро и бронзу завоевали иностранные спортсмены.

По итогам большого финала – V Кубка мира FIS – лидерами среди девушек стали: золото – у Шарлотты Бэнкс (Великобритания), серебро – у Хлои Треспёш (Франция), бронза – у Линдси Джекобеллис (США). Российские сноубордистки показали не столь блестящие результаты. Мария Васильцова в итоговом рейтинге заняла 9-е место, Кристина Пауль – 13-е, Юлия Лаптева – 17-е, Екатерина Локтева-Загорская – 25-е.

У мужчин два дня подряд победителем становился Мартин Нёрль (Германия). «Это замечательные ощущения! Первое место два дня подряд – это удивительно! Сложно сказать, одержу ли я победу в Китае, ведь там будет совершенно другая трасса. В Красноярск я, конечно, еще вернусь. Организация соревнований здесь просто отличная», – цитирует спортсмена пресс-служба Корпорации развития Енисейской Сибири, оператора проведения международных стартов.

Серебряным призером стал Якоб Дусек (Австрия), бронза – у Элиота Грондена (Канада). Российский сноубордист Николай Олюнин занял итоговое 25-е место, Андрей Анисимов, Даниил Дильман и Александр Атылин завершили борьбу в 1/16 финала.

Всего в этапах Кубка мира по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс» приняли участие около 110 спортсменов из 16 стран.