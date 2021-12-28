В Красноярске назначен новый вице-мэр

Первым заместителем мэра Красноярска после отставки Алексея Давыдова стал бывший сотрудник прокуратуры Алексей Шувалов. К своим обязанностям он приступил 28 декабря.

О назначении нового вице-мэра Красноярска сообщили в пресс-службе городской администрации во вторник.

Как рассказали в муниципалитете, Алексей Шувалов будет курировать деятельность сразу нескольких департаментов и управлений. В их числе — департаменты социального развития, информационной политики, общественной безопасности и муниципального заказа, а также управления делами, учёта и реализации жилищной политики и юридическое управление.

Алексей Шувалов родился 13 августа 1977 года в Красноярске. В 1999 году окончил Красноярский государственный университет по специальности «юриспруденция».

До своего назначения Шувалов занимал должность заместителя мэра – руководителя департамента общественной безопасности, на которую был назначен в июле 2020 года. Ранее он работал помощником прокурора и первым заместителем прокурора ЗАТО Железногорска, начальником отдела по надзору за исполнением законодательства и противодействия коррупции Красноярского края. Также руководил следственным отделом СКР по Советскому району региона (2007-2008 год). Начинал карьеру в Красноярской транспортной прокуратуре.

В 2014 году Алексей Шувалов был награждён знаком отличия «За верность закону» III степени.

Напомним, бывший вице-мэр Алексей Давыдов покинул свой пост накануне по собственному желанию. Он находился на этой должности с ноября 2017 года.