Первый вице-мэр Красноярска покидает свой пост

С должности первого заместителя мэра Красноярска уволился Алексей Давыдов. Как сообщили в городской администрации, он покидает должность по собственному желанию.

Об увольнении первого заместителя мэра Красноярска Алексея Давыдова сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на мэрию 27 декабря.

Как уточнили в муниципалитете, Давыдов подал заявление на увольнение по собственному желанию. Кто займёт его место, пока не сообщается.

Алексей Давыдов работал первым заместителем мэра Красноярска с ноября 2017 года. До этого с 2012 года занимал должность первого заместителя директора, директора по производству и директора ГП КК «Красноярскавтотранс», а ранее, в 2011-2012 году, являлся генеральным директором ОАО «Красноярскэнергострой». Также с 2006 по 2010 год занимал пост генерального директора ООО «Сибирский элемент СК». Кроме того, с 1998 года до начала 2000-х Давыдов работал в ОАО «Строймеханизация», где был в том числе заместителем генерального директора.

Напомним, в декабре свой пост покинул заместитель председателя правительства Красноярского края Николай Зуев. Ряд кадровых перестановок в краевом правительстве также произошли в начале декабря и октябре.

Кроме того, 23 декабря был арестован вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Сергей Натаров, который после своего задержания находился в больнице. Он обвиняется по ч.4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Следственные действия в отношении него связывают с уголовными делами, по которым проходит его сын, бывший советник губернатора края Антон Натаров, обвиняемый в экономических преступлениях.