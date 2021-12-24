Юридическим лицам и ИП предлагают депозит «Новогодний» под 9,25 % годовых

Новые и действующие клиенты Банка «Левобережный» могут разместить свободные денежные средства на депозите на срок 60 дней. Предложение действует до 29 декабря 2021 года.

Минимальная сумма для открытия депозита составляет 10 000 001 рубль, максимальная – 300 000 000 рублей. Проценты банк выплатит в конце срока действия договора*. Таким образом, вы получите доход уже через 2 месяца, в феврале 2022 года, и сможете открыть новый депозит или вложить денежные средства в развитие бизнеса.

Возможность пополнения депозита и снятия с него средств не предусмотрена. Разместить средства можно в любом офисе Банка «Левобережный» либо не выходя из дома, через ОНЛАЙН-офис. В обоих случаях ставка составит 9,25% годовых. Условия депозита «Новогодний» доступны на сайте банка и у специалистов в офисах. Вне акции ставки по депозиту составляют от 7,85% годовых для юридических лиц и от 7,7% годовых – для ИП**.

Получить консультацию можно у персонального менеджера, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах банка. Оставьте заявку на депозит, и специалист вам перезвонит.

* Срок действия акции: 22.12.2021-29.12.2021. Возможно полное досрочное расторжение по ставке, соответствующей фактическому количеству дней, истекших от даты заключения договора до даты расторжения депозита: при расторжении в период от 1 до 13 дней от даты заключения договора – по ставке 0,1 % годовых; от 14 до 30 дней – по ставке 7,5 % годовых; от 31 до 59 дней – по ставке 8,5 % годовых.

** Ставки указаны по депозиту «Максимальный».

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