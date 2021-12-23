Фракция «Единая Россия» Законодательного собрания Новосибирской области приняла решение – подарить новогодние ёлки больницам области.

О том, что новосибирские депутаты-единороссы проводят новогоднюю акцию, «Континенту Сибирь» рассказал депутат Валерий Бадьин. «Пусть частичка праздника придёт к тем, кому сейчас нелегко вдали от дома, и к тем, кто сегодня лечит больных в ковидных госпиталях. Вместе с коллегой Ириной Диденко мы привезли живую ёлку в Искитимскую городскую больницу и установили её в главном фойе. Нарядить новогоднее дерево помогли врачи», – рассказал депутат.

Не остался в стороне от предновогодней акции и депутат Денис Субботин. «Вместе с моим коллегой-депутатом Василием Иваковым помогли приобрести елку, елочные украшения и светодиодные гирлянды для инфекционного отделения Краснозёрской центральной районной больницы. Лесную красавицу помогли украсить и передать в ковидный госпиталь представители «Молодой Гвардии Единой России», — пояснил свое участие в акции законодатель.

В городскую инфекционную больницу №1 «Ёлку добра» доставили депутаты Игорь Гришунин и Андрей Пак. Главврач медучреждения, главный специалист по инфекционным болезням Новосибирской области Лариса Позднякова отметила, что сегодня поддержка медиков со стороны общественности и депутатов важны, как никогда.

«Мы стараемся, прежде всего, поддержать маленьких пациентов – здесь расположен Центр-СПИД, где проходят лечение более 400 детей, – рассказал нашему изданию Игорь Гришунин. – Подарили им билеты в лучшие театры Новосибирска, в Большой планетарий. Поздравили и детей сотрудников инфекционной больницы. А коллективу для настроения и чаепития – 10-килограммовый торт. Большое спасибо руководству исполкома, за поддержку. Хочется, чтобы у всех был праздник. И очень хочется, чтобы все были здоровы, чтобы нагрузка на наших врачей, медицинских сестер была меньше».