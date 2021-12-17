Открытые показы нового мультимедийного видео-экскурса, посвященного судьбе и истории Большого зала Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича, пройдут в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» 25 и 26 декабря.

По данным «Победы», вниманию всех ценителей мировой музыки будет представлен новый мультимедийный видео-экскурс «Соло для зала с оркестром», рассказывающий о судьбе Большого зала Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича, легендарного культурного пространства, где пересекаются главные музыкальные маршруты страны. Проект реализован при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, а благодаря партнерству крупнейшего в России интегрированного провайдера цифровых услуг и решений, компании «Ростелеком», видео-экскурс можно посмотреть бесплатно в кинотеатре «Победа».

Зал Дворянского собрания для петербуржцев – не просто памятник архитектуры, это культовое место, самостоятельное действующее лицо в бесконечной музыкальной пьесе о великом городе. Став героем мультимедийного фильма, Зал Дворянского собрания через десятилетия, через века произносит свои монологи то голосом скрипки Давида Ойстраха, то многоголосием симфонического оркестра, ведомого дирижерской палочкой Евгения Мравинского.

В кадре крупным планом – изгибы лепных волют, блеск хрусталя: маленькие детали, сливающиеся в величественные интерьеры. А голос за кадром просит прислушаться, присмотреться, чтобы увидеть отражения пережитого в этих стенах, погрузиться в царящую здесь атмосферу, увлечься повествованием и раствориться в звуках музыки. Повествование в режиме реального времени перетекает в документальный и фантазийно-исторический планы: художественные режиссерские приемы дают ощутить взаимосвязь времен и почувствовать, как явственно запечатлелись в нашем сознании когда-то отгремевшие овации.

За три года оркестр с берегов Невы дал в Новосибирске и соседних городах более пятисот концертов

Сто лет назад на основе традиции исполнения академической музыки, в здании уже бывшего Дворянского собрания по личному распоряжению первого наркома просвещения А.В. Луначарского была создана первая в советской России филармония. А 9 августа 1942 года в зале Ленинградской филармонии прозвучала Седьмая симфония Шостаковича. Возможно, именно в этот день и в этом самом месте случился знаковый духовный перелом: музыка Шостаковича прозвучала пророческим утверждением победы над фашизмом.

Прославленный коллектив связан с Новосибирском особыми узами – сюда он была эвакуирован во время войны. Этот факт стал серьезной вехой в развитии кругозора и вкусов местной публики. Повысился уровень интереса к музыке, симфонические концерты стали систематическими и обрели статус серьезного культурного явления во многом благодаря деятельности таких значительных фигур, как дирижер Евгений Мравинский и художественный руководитель Ленинградской филармонии Иван Соллертинский. За три года оркестр с берегов Невы дал в Новосибирске и соседних городах более пятисот концертов, но и после возвращения музыкантов из эвакуации симфоническая жизнь в Сибири продолжила развиваться на новом качественном уровне.

Пережив послевоенную разруху, бурный расцвет в годы оттепели, оцепенение застоя и заново открывшись миру вместе с новой Россией, Санкт-Петербургская филармония осталась мерилом ценностей, важнейшей составляющей культурного процесса и города, и всей страны, точкой притяжения всего яркого и по-настоящему талантливого, что создано в музыке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Краснопольская, генеральный директор Центра культуры и отдыха «Победа»:

– Руководствуясь представлением о кинематографе как о синтетическом виде искусства, обладающем огромным просветительским потенциалом, мы регулярно показываем на большом экране записи театральных постановок лучших театров России и мира, включая оперные и балетные спектакли, а также серию документальных фильмов-выставок. Особенно приятно, что сейчас у нас есть возможность сделать подарок поклонникам музыкального искусства, думающей, интеллигентной публике. К тому же, несмотря на развитие современных стриминговых платформ, качество просмотра в кинотеатральном зале, оснащенном современным оборудованием, способно максимально достоверно и выразительно передать все визуальные и музыкальные нюансы документального фильма-концерта. Надеемся, что в январские праздничные дни мы продолжим программу открытых показов.