В Новосибирске осудят директора компании за упавших с высоты рабочих

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту падения люльки с тремя рабочими на строительной площадке ЖК «Князь Кропоткин», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сотрудники СУ СК РФ по Новосибирской области завершили расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) в отношении 46-летнего директора ООО «Алекс».

В ноябре прошлого года компания заключила договор на выполнение работ по устройству вентилируемого фасада из керамогранита 19-этажного жилого дома по улице Кропоткина в Калининском районе города. Директор организации привлек к выполнению работ по договору троих человек, которым поручил выполнять строительно-монтажные работы.

«При этом фигурант по делу не организовал и не обеспечил производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте со стороны руководителей и инженерно-технических работников», — указано в сообщении.

В числе нарушений указано, в частности, отсутствие проекта производственных работ на подъемнике, при допуске к эксплуатации последнего не проводилось техническое освидетельствование. Уточняется, что к работам были допущены лица, которые не прошли аттестацию и обучение, а инструкции с должностными обязанностями отсутствовали. Руководитель компании также привлек к выполнению монтажа подъемника не специализированную организацию и не организовал осуществление должного контроля за состоянием охраны и условий безопасности труда.

«В результате чего, 24 мая 2021 года трое рабочих, находясь на территории объекта капитального строительства на улице Кропоткина, для проследования на место производства строительно-монтажных работ воспользовались фасадным подъемником с нарушением требований его эксплуатации», — сообщает пресс-служба ведомства.

При движении вверх по фасаду здания корзина подъемника зацепилась за плиту перекрытия между 10 и 11 этажами дома, в результате чего подъемник упал вместе с тремя рабочими. Их госпитализировали в медучреждении.

Уточняется, что в ходе следствия в отношении директора компании была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Он признал вину в полном объеме. В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что уголовное дело будет направлено в Калининский районный суд Новосибирска.

По данным Rusprofile, ООО «Алекс» зарегистрировано в ноябре 2012 года. Директором и учредителем компании является Алексей Гавров. Он также является соучредителем ООО «Комплекс на Кропоткина», которое занималось строительством ЖК «Князь Кропоткин».