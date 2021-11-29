Новикомбанк по итогам года снова вошел в топ-20 самых прибыльных банков России

Новикомбанк, опорный банк Ростеха, третий год подряд входит в двадцатку самых прибыльных банков России. Это следует из отчетности, опубликованной на портале Banki.ru.

Драйвером роста банка является активная поддержка предприятий промышленности, участвующих в реализации национальных целей развития. Среди заемщиков Новикомбанка – ведущие предприятия авиастроения, судостроения и машиностроения, производители современного радиоэлектронного оборудования, лидеры других высокотехнологичных отраслей, а также их кооперации, в числе которых представители малого и среднего бизнеса.

«На протяжении последних лет действие значимых неблагоприятных факторов существенно меняет условия работы банковской системы, – прокомментировала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. – При этом Новикомбанк продолжает поддерживать предприятия реального сектора экономики, участвовать в финансировании проектов, направленных на достижение технологической независимости нашей страны, предоставлять средства на реализацию комплексных инфраструктурных программ. Сегодня мы видим, что, несмотря на все сложности, Новикомбанк смог подтвердить эффективность реализуемой модели развития и обеспечить устойчивые темпы роста по всем основным параметрам, что привело к стабильным показателям чистой прибыли на протяжении трех лет».

При финансовой поддержке банка реализуются программы по модернизации ведущих отечественных предприятий, разрабатываются новые технологии, запускается серийное производство инновационной продукции. В частности, банк участвует в финансировании таких проектов, как создание пассажирских лайнеров МС-21 и Ил-96-400М, многоцелевого вертолета АНСАТ, турбовентиляторного двигателя ПД-14, перинатальных центров и многих других.

Поддержка участия Ростеха в национальных проектах стала одним из основных направлений бизнеса Новикомбанка, который полностью адаптировал свою продуктовую линейку с учетом потребностей предприятий, выполняющих приоритетные задачи государства. Банк оказывает содействие в реализации практически всех национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика» и др.

Успешная работа Новикомбанка нашла отражение и в оценках ведущих рейтинговых агентств. В 2021 году авторитетные независимые эксперты подтвердили значимость достигнутых результатов, пересмотрев рейтинги банка в сторону повышения. Национальное рейтинговое агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг «А+(RU)» — высокий уровень кредитоспособности и надежности. «Эксперт РА» также повысило банку рейтинг кредитоспособности до уровня «ruА» со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody’s – «Ва3», прогноз позитивный.

Новикомбанк также занимает первое место по операционной эффективности среди российских банков согласно рейтингу международного финансового издания The Banker.