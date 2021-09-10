Новикомбанк подарил своим клиентам смартфоны

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, вручил смартфоны клиентам, победившим в акции «Оплати по MAKSимуму». Всего разыгрывалось семь моделей iPhone 12 mini.

Одним из первых смартфон получил 60-летний оператор станков Казанского вертолетного завода Александр Гришин. «Я с самого начала акции был уверен в своей победе. Картой Новикомбанка пользуюсь с 2018 года, доверяю этому банку и хочу получить здесь ипотечный кредит. Это будет еще одной моей победой», – рассказал Александр Гришин. Он добавил, что с удовольствием заменит свой старый смартфон на новый, и iPhone никому передаривать не собирается.

Победителями также стали клиенты банка – сотрудники предприятий Госкорпорации Ростех в Таганроге, Санкт-Петербурге, Самаре и Москве, которые выполнили условия акции и осуществили наибольшее количество платежей. Всем победителям в торжественной обстановке были вручены смартфоны.

Напомним, что по условиям акции, участники в течение двух месяцев должны были осуществлять платежи и переводы в интернет-банке и мобильном приложении Новикомбанка. Учитывались операции всех категорий, включая покупки, совершенные через QR-код, оплату ЖКХ, мобильной связи, интернета и телевидения, образовательных услуг, пополнение транспортной карты и т. д. Сумма одной операции должна была составлять не менее 100 рублей, а общая сумма исполненных платежей — не менее 5 тыс. рублей.

«Очень приятно делать подарки клиентам, ведь работа с розничным сегментом для нас – это не просто бизнес. Как опорный банк Ростеха, мы предоставляем сотрудникам промышленных предприятий максимально понятное и выгодное банковское обслуживание, без скрытых платежей и комиссий. Наша цель — стать для людей надежным партером и верным другом», — прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» — входит в 20 крупнейших банков России. Согласно рейтингу международного финансового издания «The Banker» (Великобритания) Новикомбанк занимает первое место по операционной эффективности среди российских банков. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) — высокий уровень кредитоспособности и надежности. «Эксперт РА» присвоило Банку рейтинг кредитоспособности «ruА-» с позитивным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody’s – «Ва3», прогноз стабильный. Является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева – Член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России. Новикомбанк — генеральный финансовый партнер XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 и Международного военно-технического форума «Армия-2021»).