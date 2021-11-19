18 ноября в новосибирском государственном университете экономики и управления прошел круглый стол «Реализация инвестиционных проектов в области туризма на землях лесного фонда, городских лесов и водоохранных зонах». Он был организован совместно с Агентством инвестиционного развития Новосибирской области. Участниками обсуждения стали представители власти и бизнеса, юристы, экономисты, экологи и социологи.

По словам руководителя департамента по развитию экономики и инвестициям исполкома МА «Сибирское соглашение» (МАСС) Дмитрия Лапина, в комплексный инвестиционный проект МАСС «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сибири» сегодня включены 73 проекта в 11 регионах России. Общий объём инвестиций в них — 256 млрд рублей, из которых 206 млрд рублей вкладывают частные инвесторы.

«Работая над программой внутреннего туризма, мы столкнулись с тем, что большая часть инвесторов не очень понимают ограничения и возможности, регламенты работы на береговых и лесных территориях. Наша задача — подготовить экспертные аргументированные предложения о внесении изменений в существующие регламенты и законы. С ними выйти на правительство региона и на Законодательное собрание Новосибирской области, а в дальнейшем и на федеральный уровень, чтобы все инвесторы понимали, что можно, а что нет, знали, какие ограничения и какие возможности у них есть. Это серьезная работа, и одним круглым столом мы, скорее всего, не обойдемся, но начало будет положено», — отметил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

«Совместно с АИРом мы обобщали и анализировали инвестиционные предложения в сфере туризма, поступающие от предпринимателей. В итоге выяснилось, что значительная часть из них предполагает использование земель лесных фондов, городских лесов и прибрежной территории. В рамках нынешнего законодательства эти проекты не могут быть реализованы и останутся только на бумаге», — добавил декан юридического факультета НГУЭУ Олег Шерстобоев. Он рассказал о зарубежных практиках, которые помогли бы решить часть проблем.

Подробно о проблемах с развитием предпринимательства в зеленых зонах участников обсуждения познакомили предприниматели Вольдемар Басалаев и Марк Черепанов, общественный деятель села Боровое Виктор Фетисов, а также глава Боровского сельсовета Новосибирского района Евгений Довгань и глава администрации Ордынского района Олег Орёл.

«Основная проблема заключается в том, что если территории нет в рекреации, то мы не можем её внести в генплан. А инвестор пока не будет понимать, что территория находится в рекреации, никогда не придет на неё с деньгами. И ждать не будет переоформления земли несколько лет — если у него есть деньги, то он найдёт участки в других регионах», — рассказал Олег Орёл, добавив, что переоформление земельных участков из лесного фонда под паромный причал на переправе в Спирино площадью 100 на 100 метров заняло два года.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат рассказал, что в регионе на сегодня для реализации на них рекреационных проектов выделено 67 га земель лесного фонда. Из них 54 га приходится на Маслянинский район, где, в том числе, будет создан экопарк «Хомутина» стоимостью около 500 млн рублей. Но и на этой территории инвесторы не берутся за освоение земель для развития экотуризма.

Итогом трехчасового обсуждения должна стать консолидация мнений всех, кто так или иначе сталкивается с этой проблемой. Предполагается, что в дальнейшем мнения будут обрабатываться рабочей группой, и на основе этих данных продолжится работа по совершенствованию законодательства в области туризма на землях лесного фонда, городских лесов и водоохранных зонах, которое было бы привлекательным и понятным для инвесторов.

«С точки зрения бизнеса и предпринимателей эта тема очень важна. У нас в аппарате есть несколько обращений от предпринимателей, которые хотят развивать туризм, рекреацию как раз на прибрежных, лесных зонах. Препятствием для них является законодательство, — сообщил Николай Мамулат. — Непонятно, почему у нас в Новосибирской области существует этот тормоз для развития туризма. Нужна такая политика государства, чтобы и лес был цел, и бизнес развивался, и люди отдыхали. И чем больше таких зеленых зон мы отдадим под рекреацию, тем больше будет в них порядка».

Отметим, в работе круглого стола также приняла участие генеральный директор Агентства по развитию туризма Калужской области Татьяна Каледина, которая поддержала идею о внесении изменений в законодательство в части создания туристической инфраструктуры на землях лесного фонда и охраняемых территориях. Поскольку в отдельных регионах, как и в Новосибирской области, инвесторы заинтересованы в развитии экотуризма, но согласование участков для этих проектов трудоёмкий.