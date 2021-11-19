«Медея»: все, что нужно знать о спецпоказе в «Победе»

Новосибирский Центр культуры и отдыха «Победа» анонсировал 19 ноября спецпоказ монументальной картины Александра Зельдовича «Медея», современной версии трагедии Еврипида, где Ясон — уставший бизнесмен средних лет, а Медея — его молодая супруга.

Приз молодежного жюри кинофестиваля в Локарно

Награду выдали «Медее» с формулировкой: «За эффектную современную версию трагедии Еврипида, не искажающую ее поэтики. За эстетическую скрупулезность режиссуры, чистоту и отточенность изображения, суровую красоту пейзажей, которые соответствуют трагическому величию оригинального текста». Кинофорум в небольшом швейцарском городке не входит в число главных смотров Европы, но считается, что именно там формируются тренды, получающие развитие в Каннах, Венеции и Берлине. Если большая тройка фестивалей еще и про статус и гламур, то Локарно — это кино, кино и только кино.

Онлайн с режиссером после сеанса

Зельдович редко дает интервью и еще реже снимает — строго по одному фильму в 10 лет, ранее были «Закат» (1990), «Москва» (2000) и «Мишень» (2011), причем последние два он снял по сценариям писателя Владимира Сорокина. Все его картины участвовали в программах крупнейших кинофестивалей и становились заметным культурным событием. Может, это единственная возможность поговорить с загадочным режиссером в ближайшие годы.

Саунд-дизайн Алексея Ретинского

Музыка в «Медее», исполненная оркестром Теодора Курентзиса musicAeterna, возвышает и без того величественный и красивый фильм до грандиозного. Партии Ретинского тревожат, волнуют и даже слегка манипулируют зрителем, но как же без этого? Спецпоказ будет проходить в большом зале с лучшей акустикой!

Актерский ансамбль

Если возможности Евгения Цыганова многим зрителям хорошо известны, то работа грузинской актрисы и модели Тинатин Далакишвили стала настоящим откровением. Бесстрашие, с которым она погружается в своего персонажа в моменты, когда фильм из символистской драмы превращается чуть ли не в хоррор, восхищает и пугает.

Новый взгляд на вечный сюжет

Свои версии античной трагедии предлагали гении Пьер Паоло Пазолини и Ларс фон Триер. «Медея» Зельдовича — зрелище еще более провокационное и мощное. Даже те зрители, у которых были этические вопросы к авторскому взгляду на образ Медеи, не могли не признать силу эмоционального воздействия картины, которая смотрится на одном дыхании, несмотря на внушительный хронометраж.

Спецпоказ состоится 19 ноября, в тот же день фильм выходит в прокат.