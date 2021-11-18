Повышения финансирования на содержание дорог в сёлах региона намерены добиваться депутаты Законодательного собрания Новосибирской области. На эти цели планируется направить профицит бюджета по итогам года.

В ходе заседания комитета по транспортной, промышленной и информационной политике 16 ноября депутаты регионального парламента приняли ряд решений для повышения финансирования дорожной отрасли.

В частности, руководитель компании «Новосибирскагропромдорстрой», депутат Александр Барсуков обратил внимание коллег на состояние сельских дорог и предложил направить на их содержание средства бюджета, которые удастся сэкономить в течение года.

«Протяженность районных дорог более 10 тыс. км. Треть из них – не асфальтовые и не щебеночные. Это грунтовка, по которой едва ли проедешь. При этом в последние годы идет постоянное сокращение средств, выделяемых на муниципальные дороги. Если в 2017 году было выделено 1,5 млрд рублей, то в 2021 – 1 млрд руб., а в 2022 году еще меньше – 730 млн рублей. С этим нельзя согласиться. Поэтому предлагаю сформировавшийся по итогам года профицит направить на субсидии муниципальным образованиям», — заявил парламентарий.

Предложение поддержал председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике ЗС Майис Мамедов. Также он сообщил о том, что регион ожидает дополнительные федеральные трансферты в отрасль.

«Бюджетные параметры не позволяют выделить большую сумму на дорожное строительство, на транспортное обслуживание, как бы нам ни хотелось. К сожалению, финансирование отрасли остались на уровне 2021 года. Однако задача остается прежней – на дорогах надо навести порядок, как в Новосибирске, так и по всей области. Это всегда тема №1 для нашего комитета. Думаю, до 25 ноября сумма трансфертов из федерального бюджета будет известна», — сообщил Майис Мамедов.

С предложением вернуть субсидии муниципальным автотранспортным предприятиям к комитету обратился заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин. Он привел пример Искитима, где муниципальное автотранспортное предприятие не может рассчитаться с долгами при том, что областная власть задолжала ему крупную сумму.

«Самые большие расходы – это оплата труда и топлива. Предприятие расходует бензин ежедневно, а мы по факту выплачиваем им только через месяц после предоставления всей документации», — объяснил Вячеслав Невежин.

Заместитель председателя правительства региона – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко поддержал инициативу возврата субсидий и, в свою очередь, предложил убрать из условий получения средств отсутствие задолженности предприятий по налогам.

Также министр сообщил депутатам, что в проекте бюджета на 2022 год на обновление подвижного состава общественного пассажирского транспорта заложено 80 млн рублей. Парламентарии призвали более внимательно следить за освоением этих средств.

«Три года выделялись по 50 млн, но они не были освоены. Просьба к министерству транспорта тщательно проследить за тем, чтобы на этот раз были освоены все средства», — отметил заместитель председателя комитета Сергей Титков.

Из достижений в транспортной сфере депутат назвал обновление парка школьных автобусов. Однако предупредил, что если не повышать заработной платы водителям, то и этот транспорт скоро будет некому водить. На сегодня заработная плата водителей, которые работают на школьных маршрутах в регионе, 15-16 тыс. рублей – напомнил депутат.

Все принятые в ходе заседания комитета решения депутатов найдут отражение в проекте закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» ко второму чтению.