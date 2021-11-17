В Новосибирске руководители строительной компании предстанут перед судом за хищение денежных средств дольщиков

В Новосибирске суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух руководителей строительной компании, которых обвиняют в хищении денежных средств дольщиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух руководителей общества с ограниченной ответственностью Новосибирская строительная компания «Авантаж» (ООО НСК «Авантаж»). Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а также пунктами «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

«По версии следствия, в 2012–2020 годы обвиняемые, действуя по предварительному сговору, привлекали от граждан денежные средства под видом осуществления гражданско-правовых сделок по реализации квартир в строящихся многоквартирных домах, расположенных в Ленинском районе города Новосибирска», — указано в сообщении.

При этом обвиняемые не передали квартиры собственникам, причинив ущерб 158 потерпевшим в размере свыше 320 млн рублей. Кроме того, фигуранты дела причинили ущерб двум организациям-подрядчикам на сумму более 10 млн рублей. Им обещали передать квартиры в строящихся домах за выполненные работы.

Уголовное дело будет направлено в Центральный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

По данным Rusprofile, ООО НСК «Авантаж» зарегистрировано в 2007 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Учредителями организации стали Павел Сорокин (25% доли компании) и ООО «Оплот» (75%) — последнее контролирует Эльвира Бурковетская. ООО НСК «Авантаж» было признано банкротом в конце 2017 года.

Компания занималась возведением жилого комплекса «Солнечный берег». В декабре прошлого года мэрия Новосибирска внесла организацию в список застройщиков – крупнейших должников по аренде земли.