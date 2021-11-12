Один из крупнейших российских суперкомпьютеров «Лаврентьев», проектом которого руководит Новосибирский госуниверситет (НГУ), должен стать основой нового дата-центра.

Напомним, что одной из главных задач, которую предстоит решить при строительстве Сибирского кольцового источника фотонов («СКИФ») – создание центра обработки данных, которые будут добываться в ходе экспериментов на этом уникальном научном комплексе. Речь идет о петабайтах информации, которую надо где-то хранить и оперативно обрабатывать. Наиболее вероятным на сегодня будет использование мощностей другого научного мега-проекта, продвигаемого Новосибирским госуниверситетом – суперкомпьютера «Лаврентьев». Его запуск запланирован на 2025 год.

Именно об этом говорилось 12 ноября во время подписания договора о научно-техническом сотрудничестве между НГУ, ЦКП «СКИФ» и Институтом вычислительной математики и математической геофизики СО РАН. По его условиям, стороны объединят усилия для создания и эксплуатации центра обработки данных экспериментальных станций ЦКП «СКИФ», создания национальной компьютерной сети установок мегасайенс, совместной реализации образовательных программ по подготовке высококвалифицированных кадров в области использования цифровых и информационных технологий.

«Вместе с суперкомпьютером будет создан центр коллективного пользования по суперкомпьютерным вычислениям, обработке данных и искусственному интеллекту. Поэтому наша задача как интегрирующей площадки – усиливать имеющиеся направления, повышать компетенции будущих специалистов для решения задач ЦКП «СКИФ», — обозначил роль университета ректор вуза Михаил Федорук.

Как рассказали «Континенту Сибирь» в пресс-службе НГУ, заключенный договор определяет основные направления и цели сотрудничества. А конкретные сроки и другие детали научных и образовательных проектов, реализуемых его участниками, будут прописаны в других документах. И во многом это будет зависеть от того, как будет продвигаться строительство самих мегасайнз-установок – синхротрона СКИФ и суперкомпьютера «Лаврентьев».