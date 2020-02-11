Федеральное казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту» (Москва), которое выступает госзаказчиком в отношении Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», получило 1 млрд рублей, которые будут направлены на проектирование объекта в 2020 году. Об этом сообщил 10 февраля директор института катализа СО РАН, руководитель проектного офиса ЦКП «СКИФ» ИК СО РАН Валерий Бухтияров.

«В 2020 году за счет этого миллиарда должны быть обеспечены работы по проектированию всего объекта до конца года. 7 февраля лимиты бюджетных обязательств в размере 1 млрд рублей Министерством науки и высшего образования РФ были доведены до «ДЕЗ СКиТР» (ФКУ «Дирекция единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту»), соответственно, можно начинать работы по проектированию», — сказал Бухтияров. Его слова приводит пресс-служба института катализа СО РАН.

Он добавил, что последний этап перед началом непосредственно проектирования — выход распоряжения о генеральном проектировщике. По его словам, такое распоряжение должно появиться до 1 марта 2020 года.

Институт катализа и Министерство науки и высшего образования активно работают над появлением распоряжения о единственном поставщике в области проектирования. Мы подготовили все бумаги, в которых обосновано, что таким исполнителем работ может быть «Центральный проектно-технологический институт» Росатома, который имеет все соответствующие лицензии и огромный опыт проектирования объектов атомной энергии, а синхротронный источник относится к ним же. Существует письменно закрепленное согласие между Минобрнауки и Росатомом о участии в этом проекте именно АО «ЦПТИ». Они обязуются за этот год проектирование закончить», — отметил Бухтияров.

Напомним, что постановление правительства РФ о выделении 37,1 млрд рублей на создание Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» в 2020–2024 годах вышло в конце 2019 года. Источник синхротронного излучения должен быть создан в 2023 году, а центр введен в эксплуатацию в 2024 году.

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