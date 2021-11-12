Количество желающих обанкротиться в Новосибирской области резко выросло

По данным регионального управления Росреестра, количество разорившихся физических лиц и индивидуальных предпринимателей в январе-сентябре 2021 года в Новосибирской области выросло на 80% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом 2020 года.

По мнению председателя попечительского совета НОО «ОПОРА РОССИИ» Игоря Салова, не нужно было быть великим аналитиком, чтобы предсказать подобный резкий рост числа банкротств в этом году, поскольку все это – последствия хаотичных решений, которые принимались на правительственном уровне в самом начале пандемии. Как отметил собеседник «Континента Сибирь», ожидаемо достаточно жестко «просел» малый и средний бизнес во всей обслуживающей сфере, в том числе в общепите и индустрии развлечений. На плаву остались более крупные игроки, у которых были «длинные деньги» – именно они и помогли выплыть из локдауна. К тому же, те самые правительственные меры спасали именно «китов», а не более «мелкую рыбу» в бизнес-индустрии.

Впрочем, в управлении Росреестра полагают, что дело не только в появившихся экономических проблемах, связанных с эпидемиологической обстановкой, но и «в целом более высокой информированности населения», желающего обанкротиться. Так, по данным Управления Росреестра по Новосибирской области, в этом году в ведомство поступило более двух с половиной тысяч обращений от арбитражных управляющих о признании должника банкротом, большая из них часть – физические лица.