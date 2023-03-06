В Новосибирской области заболеваемость COVID-19 растет пятую неделю подряд. Об этом сообщил руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном совещании в облправительстве.

«Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией: за прошедшую неделю зарегистрировано 735 случаев, что незначительно, на 2,5% или 18 случаев больше, чем на предшествующей неделе, однако необходимо отметить, что мы пятую неделю наблюдаем прирост, незначительный, но прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией»,- рассказал Щербатов.

Всего за неделю было установлено 18 тыс. 793 случая ОРВИ, в Новосибирске этот показатель находится в районе 12.6 тыс. За прошедшие сутки заболевание коронавирусной инфекцией зарегистрировано в количестве 96 случаев. Также зафиксировано 68 случаев гриппа, из них 25 дети.

По словам Александра Щербатова, коечный фонд достаточный — 265 коек, из них заполнено 159. Также чиновник отметил, что курс вакцинации от COVID-19 завершили в регионе более 1 млн 774 тыс. человек.

Напомним, что в Новосибирске продлили режим повышенной готовности до 30 апреля из-за повышенной заболеваемости «ковидом» в регионе.