Новосибирская область ведет подготовку к подчищающей иммунизации населения в связи с ростом заболеваемости корью в начале 2023 года. Соответствующее распоряжение подготовил главный санитарный врач Российской Федерации, однако, по словам главы регионального ведомства на оперативном совещании правительства региона, Новосибирская область приступила к этой процедуре раньше срока.

«Принято постановление главного санитарного врача о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по подчищающей иммунизации против кори – заявил главный санитарный врач Новосибирской области Александр Щербатов, – Данные мероприятия будут проводиться с 3 апреля и до 31 декабря 2023 года. Сейчас ведется подготовительная работа».

По его словам, Новосибирск начал принимать меры намного раньше указанного срока: неделей ранее министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил о том, что медики уже привили несколько тысяч человек в рамках подчищающей иммунизации, которая адресована непривитым и непереболевшим корью – всех, кто по разным причинам не попал в национальный план профилактических прививок.

Александр Щербатов уточнил, что с апреля иммунизация затронет, в первую очередь, следующие группы граждан. Во-первых, трудовых мигрантов. Во-вторых, отказников и тех, кто имеет длительные медотводы. А также, тех, кто просто не в курсе идущей прививочной компании.

Напомним, что первое упоминание о заболеваемости корью в Новосибирске датировалось 16 января, однако сообщение о заболевшем в общежитии НГУ было впоследствии опровергнуто. В последующие дни Роспотребнадзор подтвердил наличие кори в регионе, но не стал характеризовать ее как «вспышку заболеваемости». В начале текущей недели вузы начали отправлять студентов на удаленный режим, либо предоставлять сертификаты о вакцинации или «чистые» анализы.