Организацию работы общепита по системе QR-кодов власти региона начнут уже в эти выходные дни. Система, напомним, действует с сегодняшнего дня: в заведение допускаются только те, кто прошел вакцинацию или имеет отрицательный ПЦР-тест, причем для достоверности представленных документов может потребоваться паспорт.

Итоги проверок по соблюдению ограничительных мер, проведенных за неделю региональными органами исполнительной власти совместно с Роспотребнадзором и полицией, были подведены 12 ноября на совещании в Правительстве Новосибирской области.

Участники рейдовых мероприятий отметили, что результаты проверок показали достаточно качественную организацию работы по системе QR-кодов в учреждениях при проведении спортивных, культурных мероприятий. Проверки прошли в частности в филармонии, театрах, на «Локомотив-Арене». Контрольно-надзорные мероприятия продолжают проводиться в усиленном режиме.

Минпромторг совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и полицией провели 197 мероприятий по соблюдению режима повышенной готовности, а в число проверенных ими объектов попал и волейбольный спортивный комплекс «Локомотив-Арена». Зрители входили на спортивный объект по QR-кодам, с предоставлением паспортов. Нарушений не выявлено. По итогам рейдов составлено 5 административных протоколов на физических лиц и предпринимателей.

На всех видах транспорта проведены рейдовые мероприятия сотрудниками министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, на 29 пассажиров и 3 перевозчиков составлены административные протоколы за нарушения.

Министерством ЖКХ и энергетики области проверено 113 объектов торговли, на 7 предприятиях выявлены нарушения. Министерством экономического развития проверены 19 гостиниц и 1 санаторий, нарушений не выявлено. Министерством культуры проведено 8 рейдовых мероприятий в учреждениях культуры, на концертных площадках. Минстрой региона провел 8 рейдовых мероприятий, в том числе в подведомственных учреждениях и на стройплощадках, в планах проверка офисов продаж недвижимости. Министерством физической культуры и спорта проверены подведомственные учреждения, спортивные мероприятия.