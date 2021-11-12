Итальянское кино в Новосибирске — премьеры, комедии, встречи

Крупнейший италоязычный кинофестиваль страны и одно из самых ярких культурных событий осени, VIII Российско-итальянский кинофестиваль RIFF пройдет в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» с 21 по 28 ноября.

Фильмом открытия станет комедия «Из Италии на Восток» режиссера Антонио Пизу, которая ранее была показана на Венецианском кинофестивале и New York International Film Awards. На открытии фильм представят почетные гости, сценаристы Маурицио Паганелли и Андреа Ричепути — реальные герои истории, которая вдохновила режиссера на создание картины. После показа состоится обсуждение с авторами фильма.

Уже в восьмой раз на фестивале RIFF будет представлена обширная программа итальянских фильмов. Новосибирские зрители увидят 14 картин, среди которых есть лидеры бокс-офиса, победители мировых кинофестивалей, картины независимых режиссеров, которые зачастую не доходят до проката, а также документальные и короткометражные ленты. Нас ждут новые работы знаковых итальянских режиссеров и актеров, среди которых — Пупи Авати, Джорджо Пазотти, Алессандро Гассманн, Валерия Бруни-Тедески, Микаэла Рамаццотти. Каждый показ — премьера.

В основном конкурсе RIFF — сразу несколько фильмов, основанных на реальных событиях. Это мелодрама «Бесконечная весна» режиссера Элизы Аморузо о переходном периоде в жизни каждой женщины и криминальная драма Антонио Капуано «Дыра в голове» о девушке, которая разыскивает убийцу отца. «Она говорит со мной» режиссера Пупи Авати снят по автобиографическому роману Джузеппе Згарби, отца знаменитого искусствоведа Витторио Згарби. В главной роли — Стефания Сандрелли, одна из ключевых актрис золотого века итальянского кино.

Еще одна экранизация — «Равнодушные» режиссера Леонардо Гуэрра Сараньоли. Это новая версия одноименного романа Альберто Моравиа, действие которого перенесено в современный Рим. Главную роль в экранизации 1964 года сыграла Клаудия Кардинале, сейчас же в центре внимания — итало-французская актриса Валерия Бруни-Тедески, лауреат премии «Сезар». За роль в «Неравнодушных» она была номинирована на итальянский «Золотой глобус». Главную мужскую роль исполнил Эдоардо Пеше.

Также в основном конкурсе RIFF — истории о силе человеческого духа «Корабли идут ко дну» Стефано Кьянтини и «Урок любви» Мауро Манчини, история хирурга еврейского происхождения, которого жизнь сводит с семьей неонацистов. В главной роли здесь — Алессандро Гассманн. Картина приняла участие в 115 смотрах и взяла пять премий на 77-м Венецианском кинофестивале.

Особое внимание на RIFF по традиции уделено комедиям. Новосибирские зрители впервые увидят фильм «Исправь меня, если сможешь» режиссера Джорджо Пазотти — итальянскую версию фильма «Адамовы яблоки» оскароносного режиссера Андерса Томаса Йенсена. Картина «Авантюристки» Джулианы Гамба расскажет про азартную личную жизнь четырех подруг — любительниц покера. В главных ролях — лауреатки Венецианского кинофестиваля Клаудия Джерини и Анджела Финоккьяро.

Зрителей ждет знакомство с неаполитанской мафией в комедии «Добро пожаловать в семью Эспозито», снятой режиссером Джанлукой Ансанелли по одноименному роману писателя-юмориста Пино Императоре. А также погружение в жизнь римских окраин с героями комедии Риккардо Милани «Добро пожаловать в Рим. Новые приключения», которая закроет кинофестиваль. К звездному дуэту Паолы Кортеллези и Антонио Альбанезе здесь присоединились Сара Фельбербаум и Лука Арджентеро.

Документальная программа представлена несколькими фильмами, среди которых нашумевший «Мы — тысяча» Аниты Ривароли. В 2015 году тысяча музыкантов со всей Италии собрались вместе, чтобы сыграть Learn to Fly, хит Foo Fighters, и убедить Дэйва Грола приехать с концертом в их маленький городок. Ролик собрал на YouTube больше 57 миллионов просмотров. Увидел его и Дэйв, что стало началом невероятного приключения одной из величайших рок-групп всех времен.

Особым событием станет показ документального фильма Энрико Черасуоло «Страсть Анны Маньяни» о первой итальянской актрисе, получившей «Оскар» за лучшую женскую роль. В программу фестиваля вошел также альманах лучшего короткого метра из Италии «ITALIAN BEST SHORTS: Новые истории», среди фильмов которого — новая роль Ксении Раппопорт и «Феллинетта», снятая племянницей Федерико Феллини к столетию великого режиссера.

Масштабное культурное событие пройдет при поддержке посольства Италии, итальянского института культуры, киностудии CINECITTA`LUCE, FilmItalia. В Новосибирске партнерами фестиваля стали школа итальянского языка Tre Scalini и итальянский центр НГУ.

Все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.