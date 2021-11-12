Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил дипломы лучшим сотрудникам Сбербанка

Торжественная церемония награждения сотрудников Сибирского банка ПАО Сбербанк, посвященная 180-летию со дня образования Сбербанка России, состоялась 11 ноября в правительстве Новосибирской области. Дипломы и подарки лучшим работникам банка вручил губернатор региона Андрей Травников.

Как отметил в своем выступлении Андрей Травников, за последние годы банк добился больше, чем просто собственная трансформация. Сбербанк, по его словам, задает темп и заставляет двигаться вперед не только банковскую сферу, но и многие другие отрасли, а также их участников.

«Сбербанк продемонстрировал, что он готов и может переступать через традиционные рамки, и то, что вы превратились из банка в инновационную компанию — очень многопрофильную, разностороннюю, — говорит о многом. Почти четыре года назад Сбербанк стал надежным партнером во многих наших совместных проектах развития, а также постоянным участником многосторонней жизни нашего региона от спорта до стройки, от социальных проектов до культурных — и это повод для вашей гордости. Хочу пожелать вам динамичного развития, новых идей, преодоления всех возможных рамок и, конечно, личностного развития, достижений и уверенности в сплоченной команде», — отметил губернатор.

Председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина, в свою очередь, поблагодарила главу региона за высокую оценку коллектива и работу в целом.

«Мы рады, что сотрудничаем и с правительством области, и с министерствами, и я надеюсь, что наше партнерство, а также масштабы наших проектов будут только расти. Мы развиваемся и стараемся быть надежным партнером администрации региона. В первую очередь, в Новосибирске мы развиваем свои сервисы экосистемы. Наши сотрудники очень много делают на благо региона и готовы и впредь прилагать усилия, чтобы Новосибирская область и дальше процветала со Сбером», — подчеркнула Татьяна Галкина.

На торжественном мероприятии сотрудники Сибирского банка ПАО Сбербанк получили благодарственные письма из рук губернатора Новосибирской области. Всего было отмечено 15 человек.

После этого Татьяна Галкина вручила благодарности от Сбербанка также и руководителям правительства региона. Благодарственные письма получили первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков, первый заместитель руководителя администрации — руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства Новосибирской области Валентина Дудникова, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук и министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.