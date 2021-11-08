МТС «разогнала» мобильный интернет в отдаленных селах Омской области

С начала 2021 года МТС расширила LTE-покрытие в городах, а также в отдаленных деревнях и селах Омской области, причем в шести из них высокоскоростной мобильный интернет появился впервые.

Для увеличения скорости интернета МТС установила дополнительное телеком-оборудование в крупных городах региона – Называевске, Калачинске, Исилькуле, Таре и пгт Таврическом. В первую очередь, оператор расширил покрытие там, где абоненты особенно активно пользуются мобильным интернетом – в новых жилых районах, пригородах, в частном секторе, где зачастую отсутствует «проводной» интернет и у пользователей нет другой альтернативы.

«В сельской местности проживает около 30% жителей Омской области, далеко не все из которых сейчас имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом, — отмечает директор филиала МТС в Омской области Михаил Синюгин. — Уверен, что жителям малых и удаленных населенных пунктов должны быть доступны все сервисы, которыми пользуются горожане. Это напрямую влияет на качество жизни населения и является основой для развития комфортной инфраструктуры в регионе»

Скоростной LTE и голосовая мобильная связь в этом году впервые появились в шести малых населенных пунктах Омской области и теперь доступны жителям деревень Сосновка, Михайловка, Астыровка, Антоновка и Буняковка. Мобильный интернет появился также в поселке Моховой Привал, куда приезжают многочисленные туристы, которые желают прикоснуться к старине – в окрестностях села археологи обнаружили памятники бронзового века, восходящие к культуре кулайцев.

Теперь там есть не только голосовая связь, но и возможность пользоваться мессенджерами, соцсетями и другими онлайн-ресурсами, а в случае опасных ситуаций мобильная связь поможет грибникам быстро связаться со службами спасения и родными.